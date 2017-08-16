Улюкаев обвинил Сечина в провокации взятки

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, которого обвиняют в получении взятки в размере 2 миллиона долларов, заявил, что стал жертвой провокации, устроенной главой крупнейшей нефтяной компании России Игорем Сечиным.

Улюкаев был арестован в прошлом году после операции, проведенной ФСБ.

Многие считали, что Улюкаев стал жертвой кремлевской игры за влияние, которую вел глава «Роснефти» Игорь Сечин, близкий соратник президента Владимира Путина.

Улюкаев заявил в суде, что Сечин устроил провокацию взятки. По версии бывшего министра, глава нефтяной компании пригласил его в своей офис, где передал ему чемодан с наличными.

Сечин никак не прокомментировал заявление Улюкаева.

Улюкаев стал самым высокопоставленным арестованным российским чиновником с 1993 года. С ноября он находится под домашним арестом.