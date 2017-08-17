Процесс над Улюкаевым – борьба с коррупцией или показательная акция?

МОСКВА – Без малого половина россиян (49%) уверены, что дело в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева – «показательная акция», а не реальная борьбой с коррупцией. При этом более половины респондентов (57%) верят в виновность чиновника, но большинство из них считает, что он получит мягкое наказание. Таковы данные опроса прокремлевского Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Напомним, накануне на первом судебном заседании экс-министр, которого обвиняют в получении взятки в размере 2 миллиона долларов, заявил, что стал жертвой провокации, устроенной главой крупнейшей нефтяной компании России Игорем Сечиным.

К сожалению, мы сегодня не имеем справедливого правосудия, объективного следствия и суда в цивилизованном понимании этого слова

Улюкаев был арестован в прошлом году после операции, проведенной ФСБ.

Многие считали, что Улюкаев стал жертвой борьбы за влияние в Кремле, которую вел глава «Роснефти» Игорь Сечин, близкий соратник президента Владимира Путина.

Улюкаев заявил в суде, что Сечин устроил провокацию взятки. По версии бывшего министра, глава нефтяной компании пригласил его в своей офис, где передал ему чемодан с наличными. Сам Игорь Сечин пока никак не прокомментировал заявление Улюкаева.

Политик Сергей Митрохин, автор книги «Коррупция в России: понять и победить», думает, что арест Улюкаева, прежде всего, показательная акция.

Все, что сказал Улюкаев на суде, очень сильно бьет по путинскому режиму. Очевидно, что на самом верху происходит что-то совершенно не вписывающееся в рамки норм морали и представлений о порядочности

«Незадолго до происшествия в офисе Роснефти министр делал некоторые заявления, которые шли в разрез с официальной линией, – напомнил он в интервью «Голосу Америки». – Например, прогнозировал низкие темпы ВВП и давал довольно пессимистические прогнозы экономического развития, что шло наперекор с заявлениями Путина и Медведева. То есть, он был своего рода «белой вороной» во всей этой компании».

По словам политика, на все это наложилась «потребность правящего режима периодически демонстрировать свою готовность к “беспощадной” борьбе с коррупцией». Поэтому, по его мнению, Улюкаева и выбрали на роль козла отпущения.

«Насколько реально чиновник виноват или не виноват в получении взятки – судить по тому, что передают СМИ, невозможно, – добавил он. – К сожалению, мы сегодня не имеем справедливого правосудия, объективного следствия и суда в цивилизованном понимании этого слова. Поэтому все, что творится во время такого рода процессов, скорее напоминает информационную войну, в данном случае развязанную чиновниками против подсудимого».

Вместе с тем, как представляется Сергею Митрохину, то, что самые ближайшие люди из окружения Путина лично участвуют в подобных историях в качестве взяткодателя, лучше всего характеризует правящий режим.

«Все, что сказал Улюкаев на суде, очень сильно бьет по путинскому режиму. Очевидно, что на самом верху происходит что-то совершенно не вписывающееся в рамки норм морали и представлений о порядочности, – продолжил он, – Все это вызывает очень много вопросов. И как мне кажется, этот процесс больше дискредитирует Путина, и тем более Сечина, чем достигает цели показать, насколько власть активно борется с коррупцией».

Другое дело, судя по тому, что заявил Улюкаев на первом судебном заседании, он пришел к выводу – терять ему особенно нечего, и министр, наверное, может много чего интересного рассказать

При этом политик полагает, что фигура такого ранга как Улюкаев не могла быть подвергнута каким-то процессуальным действиям без ведома президента.

В свою очередь, председатель правления Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл Russia» Елена Панфилова заметила в комментарии Русской службе «Голоса Америки», что здесь невозможно разделить все на составные: «Это как в вопросе, что важнее всего в борще: мясо, картошка, свекла или что-то другое. И то, и другое, и третье».

На ее взгляд, арест Улюкаева произведен в следующих целях: «Безусловно, надо вести показательную борьбу с коррупцией, как это заявлено на самом верху. И вот вам пожалуйста – эта самая борьба, причем с показом по всем ведущим телеканалам. К тому же есть практики, которые никто не отменял, и которые действительно существуют. То есть, в этом деле замешено всего понемногу».

Как видится Елене Панфиловой, властям, помимо прочего, требовалось обязательно продемонстрировать, что в России сажают не только сотрудников полиции и учителей, но и министров.

«Другое дело, судя по тому, что заявил Улюкаев на первом судебном заседании, он пришел к выводу – терять ему особенно нечего, и министр, наверное, может много чего интересного рассказать”, – считает она. – А историческая практика во многих странах показывает, что иногда таким людям лучше не давать разговориться, потому что они могут рассказать то, что в обществе не должны услышать. Теперь, подозреваю, могут начаться проблемы в разных кабинетах, и тут крайне важно быть уверенным, что это никак не скажется на жизни и здоровье самого Улюкаева».

Оба эксперта затруднились с прогнозами относительно того, чем завершится процесс.

Сергей Митрохин предположил, что те встречные обвинения, которые выдвинул Улюкаев, скорее всего, будут использованы во внутренней кремлевской игре против него самого.

«Похоже, он вряд ли пойдет по стопам Сердюкова, который вышел сухим из воды и сохранил позиции в номенклатурной системе. Очевидно, экс-министр будет из нее выброшен. Он отрезанный ломоть и уже никогда не вернется ни на какие посты и должности. Это как минимум. И весьма вероятно, что Улюкаев получит реальный срок заключения», – заключил он.

Елена Панфилова склоняется к тому, что дело закончится каким-то приговором.

«Но в нашей диковинной системе правоприменения может произойти все что угодно. Если посмотреть практику больших коррупционных процессов с участием высокопоставленных должностных лиц именно в плане судебной перспективы, то предугадать ничего решительно невозможно», – обобщила она.

Улюкаев стал самым высокопоставленным арестованным российским чиновником с 1993 года. С ноября прошлого года он находится под домашним арестом.