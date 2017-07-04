Суд в Гааге рассмотрит иск компании «Укрнафта» к России

Постоянная палата третейского суда в Гааге заявила во вторник, что она обладает соответствующей юрисдикцией и принимает к рассмотрению иск украинской компании о возмещении ущерба и утраченном имуществе в результате российской аннексии Крыма в 2014 году.

Суд постановил, что иск компании «Укрнафта», которая добивается возмещения ущерба за экспроприированные автозаправочные станции, подпадает под действие двустороннего украинско-российского договора.

В сопутствующем решении суд отметил, что также рассмотрит иски против России, поданные компанией Stabil и десятью другими компаниями.