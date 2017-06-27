Теракт в Киеве: погиб полковник украинской разведки Максим Шаповал

КИЕВ – «Российский след» – одна из основных версий взрыва в Киеве автомобиля Mercedes, в котором находился сотрудник Главного управления разведки министерства обороны Украины, полковник Максим Шаповал.

Об этом в день инцидента, 27 июня, сообщил журналистам главный военный прокурор Генпрокуратуры Украины Анатолий Матиос.

«Террористический акт был выполнен специалистами высокого класса... Основной версией следствия является российский след», – сказал Анатолий Матиос, сообщает Украинское национальное информационное агентство.

Есть все основания считать, что эти убийства спланированы и организованы при непосредственном участии российских спецслужб

По словам Анатолия Матиоса, в данный момент для защиты от утечки любой информации все члены следственно-оперативной группы проходят проверку на полиграфе.

В Украине происходит «системная эскалация подрывных мероприятий», «которые реализует Россия против Украины в рамках гибридной агрессии». Об этом 27 июня заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время оперативного совещания.

«Сегодня в результате террористического акта в Киеве был убит один из лучших украинских военных разведчиков Максим Шаповал, который принимал активное участие в защите украинского государства от российского нашествия», – сказал Александр Турчинов, сообщает пресс-служба украинского Совбеза.

Он отметил, что этот «террористический акт был совершен по такому же сценарию, как и убийство украинского контрразведчика полковника Александра Хараберюша в марте 2017 года».

«Есть все основания считать, что эти убийства спланированы и организованы при непосредственном участии российских спецслужб […] не случайно теракт совпал по времени с масштабной кибер-атакой, которая имеет также российский след», – подчеркнул Александр Турчинов.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко по поводу серии инцидентов в Украине призывает «смотреть реально на вещи и не забывать – мы в войне, наш враг – сильный, коварный и кровавый».

«И он не отступится, пока нас не уничтожит. У нас нет другого варианта, чем выжить и победить», – отмечает Артем Шевченко.

Убийство офицера Максима Шаповала произошло накануне государственного праздника Украины – Дня конституции, который ежегодно отмечается 28 июня.

Версии о трагедиях и надежды на справедливость

Директор «Украинской Политконсалтинговой Группы» Дмитрий Разумков говорит о целой череде резонансных убийств за последние полгода, которые могут свидетельствовать о слабом контроле над перемещением незаконного оружия в стране.

«Мы наблюдаем ситуации, которые не укладываются в нормы общепринятой морали и безопасности граждан Украины. То, что произошло сегодня и было на прошлой неделе, – подрыв джипа в центре Киева, убийство офицера контрразведки СБУ в Мариуполе 31 марта, а также убийства Павла Шеремета и Дениса Вороненкова – трагедии, которые больше связаны с военными действиями на востоке – вероятно, носят политический и террористический характер действий», – говорит Дмитрий Разумков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По словам Дмитрия Разумкова, окончательно выводы о мотивах убийства полковника Шаповала можно будет сделать после решения суда и завершения следствия, однако сегодня можно выдвигать версии о привязанности данных событий к заявлениям лидеров сепаратистов в ответ на антитеррористические действия украинских силовых ведомств в Донбассе.

«Нельзя исключать, что данные инциденты произошли не без действий вражеских спецслужб, или их согласия с действиями силовых структур, так называемых ДНР-ЛНР, которые не скрывали своих намерений мстить за те или иные события на оккупированных территориях, убийства сепаратистов – Моторолы, Гиви, других», – отмечает Дмитрий Разумков.

Даже те, кто мог бы защитить себя по роду службы, тоже находятся в зоне риска

Дмитрий Разумков считает, что сегодня в Украине не созданы условия для эффективного противодействия незаконному обороту оружия.

«С учетом тех реформ, которые происходят в правоохранительных органах, сложно ожидать противодействия этому явлению в ближайшем будущем. С другой стороны, полностью перекрыть каналы поставок оружия с оккупированных территорий достаточно тяжело. У нас многокилометровая восточная граница, с учетом непростых отношений между Украиной и Россией нельзя исключать и факты контрабанды оружия на территорию страны», – утверждает Дмитрий Разумков.

Статистика преступлений: судьбы и цифры

Подобные случаи, по словам политолога и аналитика Международного информационно-аналитического центра «Развитие Украины» Александры Решмедиловой, свидетельствуют о том, что в стране все тяжелее поддерживать правопорядок.

«Подобная ситуация с журналистами и гражданскими лицами, представителями силовых ведомств – это говорит о том, что в Украине все тяжелее поддерживать правопорядок. Тот факт, что взрыв автомобиля произошел с представителем внешней разведки минобороны, добавляет негатива к общей статистке нападений, грабежей, разбоев убийств. Даже те, кто мог бы защитить себя по роду службы, тоже находятся в зоне риска», – говорит Александра Решмедилова корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Александра Решмедилова считает, что в украинском обществе снижается доверие к действиям власти, которая должна защищать своих граждан в любой ситуации.

«Подобные случаи показывают, что очень сложно ощущать себя защищенным. У государства есть монополия на силу и на порядок, но именно эти базовые задачи государства не выполняются в отношении публичных или не публичных лиц. Когда в зону риска попадает публичный человек, это создает интерес прессы, а если посмотреть на простые случаи, где не судьбы, а цифры – можно ужаснуться. На подобные случаи, как сегодня, и когда в центре Киева недавно возле метро зарезали человека, нужно с еще большей силой обращать внимание», – подчеркивает Александра Решмедилова.

По ее мнению, криминогенная ситуация в Украине влияет на общественные настроения, приток потенциальных туристов и инвесторов.

«Любой гражданин должен чувствовать себя в безопасности, идти по улице и не оглядываться», – считает Александра Решмедилова.

Украина, отмечает Александра Решмедилова, еще долго будет отходить от последствий оборота нелегального оружия, и власти необходимо создать «легальное поле» для эффективной борьбы с этим явлением.

Украина: хроника резонансных убийств

22 июня – убийство добровольца АТО Олейника

«В центре Киева убили ножом в сердце моего отца, когда я играл на фортепиано. У нас нет слов. Мой отец был героем не только на войне, когда каждый день рисковал своей жизнью, ради нашего с вами будущего. Он был героем для нас с мамой всю жизнь, и мы это всегда знали», – пишет на своей странице Ярослав Олейник о своем отце, который пережил войну в АТО, но погиб в центре украинской столицы.

31 марта – убийство полковника СБУ Александра Хараберюша

Около 08:30 по местному времени в жилом квартале Мариуполя был взорван автомобиль, в котором погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Александр Хараберюш. «СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро», – отметил председатель СБУ Василий Грицак на официальной странице ведомства в Фейсбуке.

23 марта – убийство бывшего российского депутата Вороненкова

В центре Киева неизвестный выстрелами из пистолета ТТ убил бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Убийство произошло возле отеля «Премьер Палас», нападавший на Дениса Вороненкова и его охранника также получил ранения и находится в лечебном заведении под охраной, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

20 июля 2016 – убийство Павла Шеремета

В среду утром, 20 июля 2016, в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Об этом сообщает интернет-издание «Украинская правда». По информации «Украинской правды», машина взорвалась в центре Киева на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко напротив ресторана МакДональдс.