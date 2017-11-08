Украинский парламент не готов разорвать дипотношения с Россией

КИЕВ – Закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россию предлагается назвать страной-агрессором, «не будет содержать нормы о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией». Об этом в кулуарах Верховной Рады 8 ноября заявил глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Украины Сергей Пашинский.

Этой поправки нет, это не компетенция этого закона

«Этой поправки нет, это не компетенция этого закона. Процедура установления дипломатических отношений у нас в законодательстве прописана», – подчеркнул Сергей Пашинский, сообщает информационное агентство РБК-Украина.

Сергей Пашинский отметил, что законопроект будет содержать нормы о деоккупации территорий, признании России агрессором и оптимизации применения Вооруженных сил. По его словам, к законопроекту подано около семисот поправок. Он отметил, что сроки внесения поправок ко второму чтению законопроекта об обеспечении суверенитета Украины на Донбассе истекли.

В среду, 8 ноября, информационное агентство «Интерфакс-Украина» сообщило слова народного депутата Андрея Тетерука о том, что группа внефракционных народных депутатов внесла поправку, которой предлагают обязать Кабинет министров разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.

«Эта поправка существует. Она с номером 595. Внесена группой народных депутатов от политической силы «Укроп». И там они предлагают в трехмесячный срок Кабмину разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией», – сказал член профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.

Слова украинских политиков прозвучали на фоне опубликованной заметки на Интернет-сайте газеты «Коммерсантъ» о том, что «Верховная Рада готовится проголосовать за разрыв дипотношений с Россией в рамках "реинтеграции Донбасса"».

По данным газеты, этот пункт будет дополнительно внесен в закон «о реинтеграции Донбасса», который парламент должен рассмотреть во втором чтении 16 ноября.

История дипотношений: Украина и Россия

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Украиной были установлены 14 февраля 1992 года.

На Интернет-сайте украинского посольства в России отмечается, что договорно-правовая база украинско-российских отношений на сегодня составляет 358 международных документов, регулирующих широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия государств, включая торгово-экономическую, научно-техническую, гуманитарную, правоохранительную и другие сферы.

В то же время, эти же политики нам говорят – разрывать дипломатические отношения не ко времени. Как же так, если сказано «А», то, по логике, нужно говорить и «Б»?

«Однако, реализация в настоящее время ряда документов существенно усложнена, что обусловлено общим состоянием украинско-российских отношений после аннексии Российской Федерацией части территории Украины – АР Крым», – подчеркивается на сайте посольства Украины в России.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был ратифицирован парламентами двух стран в 1998 году. Действие этого основополагающего для международного сотрудничества двух стран документа было продлено автоматически в конце 2008 года на ближайшие десять лет.

Существование Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, или «Большого договора», как его еще называют в прессе, с момента агрессии в 2014 году, также вызывает споры в украинском обществе, периодически звучат призывы к его денонсации.

Дипотношения в политических дискуссиях

По словам украинского политолога Ярослава Макитры, в обществе и во власти есть запрос на радикализацию отношений с Россией.

«Но с другой стороны, говорить о том, что на данном этапе это возможно – не стоит, потому что разрыв дипломатических отношений может привести к ухудшению отношений в экономике, нужно учитывать вопросы транспортировки газа, участие в пересечении границы простыми гражданами, освобождение военнопленных. Есть целый список политических нюансов: в случае, если Украина идет на обострение отношений с Россией, это будет беспокойный сигнал для Запада», – говорит Ярослав Макитра корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, Ярослав Макитра считает, что декларативность подобных заявлений, при отсутствии принципиальной позиции по широкому спектру отношений с Россией, создает ситуацию неопределенности, влияет на рейтинги и доверие в обществе к украинской власти.

«Нужно ли это делать на четвертом году войны? – размышляет Ярослав Макитра. –Логично, если мы признаем Россию агрессором, об этом говорят представители украинской власти, то важно и на уровне законодательных актов признать Россию агрессором, признать территории – оккупированными Россией. В то же время, эти же политики нам говорят – разрывать дипломатические отношения не ко времени. Как же так, если сказано «А», то, по логике, нужно говорить и «Б»? Мы признаем нелегитимной Госдуму России, в которую прошли выборы, в том числе, и на территории оккупированного Крыма, но в тоже время мы не видим никаких для нее последствий со стороны Украины», – подчеркивает Ярослав Макитра.

Верховная Рада просто не может не поддержать ее. Сказать – нет, это расписаться в непатриотичности, но во что это обойдется стране

Ярослав Макитра считает, что подобного рода политические инициативы по отношению к России следует рассматривать тщательно и критически, объединяя, а не разделяя общество.

«Если Украина на данном этапе готова воевать или вынуждена воевать, и страна, и общество готовы идти на все жертвы, которые связаны с разрывом отношений, то, несомненно, их нужно разорвать, признавать Россию агрессором, и начинать освободительную войну. Если не готовы, то такие инициативы для обсуждения нужно поднимать очень аккуратно. Иначе, получается, для радикальной части общества у нас подается один месседж, лояльной части населения – другой месседж, в результате создается ситуация неопределенности, недоверия к действиям власти», – считает Ярослав Макитра.

Поправка, у которой есть шансы в парламенте

Политический эксперт, директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий считает, что подобное решение о разрыве дипотношений можно было принимать четыре года назад.

«Мы уже слышим заявления, что правки в закон о реинтеграции поздно вносить, есть технические вопросы. Нужно понимать, что это решение относительно закрытия дипмиссий в России на четвертом году агрессии против Украины будет оплачено не только комфортом перемещения украинцев, миллионы из которых исторически курсируют между Украиной и Россией – они в этой ситуации останутся незащищенными. К слову – Надежда Савченко не была бы освобождена, если бы ее вопросом не занимались в том числе и украинские дипломаты», – говорит Юрий Лесничий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, Юрий Лесничий считает, что если такая поправка будет внесена в украинский парламент – она будет поддержана.

«Верховная Рада просто не может не поддержать ее. Сказать – нет, это расписаться в непатриотичности, но во что это обойдется стране? Сегодня весь мир пытается помочь Украине отбиться от России. Мы понимаем, что мировая поддержка не может быть вечной, каждый думает о своих интересах. Разрыв дипломатических отношений с агрессором без каких-либо переговоров – это значит, что, скорее всего, нарушатся контакты в Минском и Нормандском процессах, появится риск остаться один на один с агрессором: в Европе давно уже нет единства среди когда-то проукраински настроенных стран», – считает Юрий Лесничий.

Он говорит о том, что подобные дискуссии будут возникать до тех пор, пока Украина не восстановит свой суверенитет и территориальную целостность.

«Это дискуссия развивается и на слуху, как и дискуссия о блокаде оккупированных территорий два года назад – как можно было торговать с агрессором, который захватил твою землю? Идеологическое решение по блокаде пришлось принять ценой падения ВВП на несколько процентов. Стратегически – вопрос разрыва дипотношений может многого стоить», – считает Юрий Лесничий.

Реакция Москвы на инициативу в Киеве: раздражение, сожаления и угрозы

В России представители исполнительной и законодательной власти страны, которых журналисты попросили прокомментировать возможность разрыва дипотношений с Украиной по инициативе Киева, сразу реагировали на эту новость как на нечто ожидаемое.

При этом эпитеты, которые российские чиновники и депутаты использовали в своих комментариях, существенно разнились в зависимости от поста, который они занимают.

Достаточно спокойно, хотя и печально, возможный разрыв дипотношений Москвы и Киева прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, это суверенное дело Украины и на Украине в последние годы принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Наверное, если такое решение будет принято на этот раз, то это дополнительно усложнит ситуацию, а главное – нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России», – сказал в комментарии российской прессе Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков выразил определенные сомнения в том, что такое решение в Киеве получит поддержку, когда отвечал журналистам про возможные ответные действия Москвы: «Гипотетические рассуждения вряд ли уместны. Если что-то будет происходить, тогда будут приниматься соответствующие решения».

Гораздо более эмоционально отреагировали на новость парламентарии России. В частности, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам: «Власти Украины уже столько наломали дров, что пора бы уже одуматься и остановиться. Возможный разрыв дипломатических отношений был бы самым катастрофическим решением, которое могут принять власти. Последствия этого просто разрушительны, в первую очередь для народа Украины». Спикер Совета Федерации добавила, что «если уже такие решения вынашиваются, то украинский народ должен сказать свое слово».

Коллега Матвиенко по Совету Федерации, председатель комитета палаты по международным делам Константин Косачев, выступая на российском государственном телевидении, выразил надежду, что до разрыва не дойдет. «Я искренне верю, что до разрыва дипотношений дело не дойдет, потому что это будет абсолютным тупиком для Украины с точки зрения решения внутренних проблем», – подчеркнул Константин Косачев.

Константин Косачев также описал, что ждет украинских граждан на территории России в случае, если разрыв дипотношений произойдет. «В условиях разрыва дипломатических отношений они либо утратят свои рабочие места, либо утратят как минимум защиту своих прав на территории России.... Мы не будем их выгонять, но им придется это делать по собственному выбору. Здесь они будут в положении людей, представляющих страну, не поддерживающую отношения с Россией», – заявил Константин Косачев.

В том же духе выразился и председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий: «Разрыв дипотношений с Россией, если действительно такая поправка будет принята Верховной Радой, больно ударит, прежде всего, по самой Украине, и обернется своего рода эффектом бумеранга».

Другой депутат Госдумы, член комитета Госдумы по международным делам и один из лидеров «Единой России» Сергей Железняк поставил под сомнение желание Украины выполнять Минские соглашения: «Если поправка о разрыве дипотношений с Россией, а также сам законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса будут приняты, Украина распишется в отказе от выполнения Минских договоренностей и обречет на нищету миллионы своих граждан, которые потеряют источник дохода в России».

Ни один из российских политиков, лояльных Кремлю, не упомянул о том, что подавляющее большинство стран международного сообщества признают Россию ответственной за аннексию Крыма и боевые действия на востоке Украины, а призыв к Москве вывести своих военных из Донбасса содержится в резолюциях ПАСЕ и ОБСЕ.