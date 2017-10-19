Украинский парламент проголосовал за начало медицинской реформы

КИЕВ – Верховная Рада Украины поддержала закон, который позволяет провести реформы в сфере здравоохранения и медицинского обслуживания населения. Как сообщает пресс-служба однопалатного украинского парламента, 19 октября 240 народных депутатов при 226 необходимых проголосовали за закон «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения».

В рамках программы медицинских гарантий государство обеспечит «полную оплату за счет средств государственного бюджета Украины, необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием: экстренной медицинской помощи, первичной медицинской помощи, вторичной (специализированной) медицинской помощи, третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, медицинской помощи в связи с беременностью и родами», подчеркивается на сайте Верховной Рады.

Для реализации программ медицинских гарантий закон определяет отчисления в бюджет на уровне не менее пяти процентов от валового внутреннего продукта Украины.

«Расходы на программу медицинских гарантий являются защищенными статьями расходов бюджета. Сужение программы медицинских гарантий не допускается, кроме случаев, установленных законом», – подчеркивается в информационных материалах украинского парламента.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил народных депутатов за поддержку, как он сказал, «исторического» для страны решения.

«Наша задача сделать медицинскую систему качественной. […] И сегодня мы начинаем большую работу: изменение системы медицины в интересах граждан», – сказал Владимир Гройсман.

Как сообщает пресс-служба украинского правительства, народные депутаты поддержали за основу технические изменения в Бюджетный кодекс, которые позволят внедрить принятые инициативы. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, комментируя инициативу Верховной Рады, отметила, что речь идет, прежде всего о введении принципа «деньги идут за пациентом» с переходным периодом до 2020 года; это также позволит отойти от ручного управления финансами и ввести достойную оплату труда врачей.

Закон вступает в силу через месяц со дня его публикации и начнет действовать поэтапно с 1 января 2018 года.

Критика медицинской реформы

По словам народного депутата, председателя парламентской фракции Всеукраинского объединения «Батьківщина» Юлии Тимошенко, «суть принятой «медицинской реформы» заключается в следующем: у всех общин Украины – в селах, поселках, городах, районах, в области – забирают все деньги, которые раньше выделяли по всей стране на здравоохранение».

«Наша фракция, по сути, единственная, которая голосовала против этого. Мы не поддержали эту "медицинскую реформу"», – отмечает 19 октября на своей странице в Фейсбуке Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко подчеркивает, что «обещанное властями повышение зарплат медицинским работникам произойдет за счет сокращения их количества».

«Множество сельских фельдшерских пунктов, маленьких больниц, стационаров, профильных врачей останутся без финансирования, так как его просто не хватит. А без финансирования такие больницы исчезнут с территории Украины. Сначала исчезнет сельская сеть учреждений и на улице останутся люди, которые работают врачами, медицинскими работниками», – утверждает Юлия Тимошенко.

Осень и триада главных реформ

Медицинская реформа – это последняя реформа большой социальной триады, которая провозглашалась украинской властью для имплементации осенью 2017 года. Об этом говорит Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов.

«Были реализованы закон об образовании, пенсионная реформа и закон о медицинской реформе. Это важные законодательные инициативы, было много критики, политических баталий, страхи, что не наберется голосов в сессионном зале. С позиций будущего страны, и в том числе, и политики – медицинская реформа, как часть триады политических преобразований, означает, что страна наконец-то от советских и постсоветских порядков переходит к европейскому построению медицинских отношений в обществе», – говорит Александр Леонов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что, вероятно, все преобразования, связанные с медицинской реформой, будут внедрены не сразу с 1 января 2018 года, а в течение нескольких лет.

«Этот закон – это компромисс и далеко не все, что было предложено, реализовано в финальном проекте. Проблема в том, что медицинская реформа очень специфична, она касается буквально всех, и ее, по большому счету, нужно объяснять и растолковывать длительное время. По последним опросам 89 процентов населения страны считают, что систему здравоохранения Украины нужно менять, и, очевидно, что этот запрос общества реализован в законе о медреформе. Осталось теперь наладить коммуникацию с обществом, чтобы все проблемные вопросы были абсолютно разъяснены, и не существовало бы недопонимания сути реформ», – подчеркивает Александр Леонов.

Он называет невозможными любые ситуации, о которых говорят в социальных сетях, связанные с отказом после нововведений предоставлять медицинскую помощь небогатым пациентам.

«Этого не будет, реформа будет постепенно реализовываться, сохранится определенное количество бесплатных услуг. Сегодня только семь процентов пациентов, согласно разным исследованиям, не платят в государственных медицинских учреждениях. Бесплатная медицина только декларируется, по факту, за большинство медуслуг приходится платить и, очевидно, что все средства идут в карма врачей, а не на развитие отрасли», – подчеркивает Александр Леонов.

Медицинская реформа, по его словам, создает возможности для оплаты квалифицированных врачей, создает конкурентные возможности для государственных медучреждений.

«Реформа позволит специалистам получать достойную оплату, у пациента появится возможность выбрать качественного врача, а не того, к которому придется вынужденно идти. Средства, которые «пойдут» за пациентом, будут направляться на улучшение технического обеспечения, повышения качества услуг, в том числе, и бесплатных», – считает Александр Леонов.

По его словам, в отсутствии реформ в медицине заинтересованные некоторые представители медицинской элиты, которые неплохо себя чувствуют в нынешних реалиях, получают прибыль от частных медицинских проектов и структур.

Перспективы для развития реформы

Критика медицинской реформы, по словам политтехнолога Дмитрия Бачевского, связана с непониманием сути изменений и преобразований, в связи со слабой информированностью населения.

«Пока же глубокое понимание всех нюансов доступно лишь специалистам. Граждане же ориентируются на лозунги и обещания, простые и понятные фразы политиков. Несомненно, что любая реформа призвана улучшать жизнь населения. Медицинская реформа должна обеспечить выполнение положений Конституции о безоплатной и доступной медицине и разработать механизмы финансового обеспечения этих конституционных положений. Возможны варианты: путем внедрения общеобязательного медицинского страхования, либо путем полного финансирования из бюджета, либо другими путями», – говорит Дмитрий Бачевский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По словам Дмитрия Бачевского, до того, как медицинская реформа вступит в полную силу, она не будет иметь особого влияния на социально-политическую ситуацию в стране.

«Но в будущем, вероятно, она может спровоцировать социальный взрыв в случае, если экономическая ситуация не будет улучшаться. Мало того, что людям часто нечего есть, не хватает денег на элементарные потребности, они еще и на законодательном уровне теперь могут оказаться отрезанными от высокоспециализированной медицинской помощи», – подчеркивает Дмитрий Бачевский.

Закон о медреформе, он считает, направлен на экономию государственных средств, однако, бюджет Украины «будет финансировать первичную медицину, экстренную помощь и паллиатив – облегчение страданий перед смертью».

«Нужно признать, что каждый, кто на собственном опыте пострадает от медреформы – это, несомненно, в будущем, потенциальный участник акций протеста против власти», – утверждает Дмитрий Бачевский.