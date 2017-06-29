Украине грозит штраф в связи с недопуском российской участницы «Евровидения»

Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил в четверг, что Украине грозит крупный штраф из-за серьезных задержек в организации майского конкурса песни «Евровидение» в Киеве и недостаточного сотрудничества с ЕВС по вопросу об участии российской певицы.

«В результате было отвлечено внимание от самого конкурса и репутация конкурса песни "Евровидение" была поставлена под угрозу», – говорится в заявлении ЕВС.

«Организационный комитет рекомендовал, чтобы Национальная общественная телерадиокомпания Украины (UA:PBC) выплатила значительный штраф в соответствии с правилами конкурса», – отмечается далее в заявлении, в котором, однако, не указывается сумма штрафа.

Будучи принимающей страной, Украина запретила въезд российской конкурсантке, поскольку она выступала в Крыму после российской аннексии полуострова.