Планирует ли Кремль смену курса в отношении Украины?

КИЕВ – Кремль намекает на грядущий поворот в политике по восточной Украине, и возможно, готовит местных пророссийских сепаратистов к реинтеграции Донбасса с остальной Украиной.

Новостной сайт в сепаратистском Донецке в середине недели сообщил, что Кремль может организовать смену нынешних военных лидеров региона, посадив на их место двух бывших украинских законодателей, которые были союзниками свергнутого президента Виктора Януковича, ныне укрывающегося в российской столице.

Портал «Новости Донбасса» также сообщил, что Владислав Сурков, один из ближайших советников российского президента Владимира Путина, в прошлом месяце посетил Донецк и рекомендовал местным пророссийским лидерам «готовиться к реинтеграции».

Также примечательно, что в последние недели российский телеведущий Владимир Соловьев, чьи комментарии, как правило, отражают позицию Кремля, в своем популярном вечернем шоу на Первом канале начал говорить о том, что России жилось бы лучше без Донбасса.

В Киеве считают, что намеки СМИ на грядущие изменения в политике Кремля, как и неожиданное заявление президента Путина в поддержку размещения миротворческого контингента ООН на Донбассе, являются не более чем хитрой уловкой, призванной убедить США отказаться от идеи поставок летальных вооружений в Украину.

Однако некоторые аналитики считают, что в обозримом будущем может последовать изменение в позиции Кремля.

«Есть ощущение, что может открыться окно для более значимых переговоров, и что этот сигнал исходит из Москвы», – считает аналитик Фонда Карнеги Гвендолин Сасс.

Недавно она заявила: «Есть вероятность, что ключевые фигуры в Москве учитывают в своих расчетах экономические и среднесрочные политические последствия удержания части Донбасса под контролем».

Бывший американский дипломат, а ныне президент Совета по международным отношениям Ричард Хаасс считает, что предложение Путина о миротворцах «может положить начало переговорам».

«Мне нравится, что сейчас что-то начало происходить», – сказал он в интервью «Голосу Америки» на полях международной конференции в Киеве.