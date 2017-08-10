"Нафтогаз Украины" подал иск против России на 2,6 миллиарда долларов

После шести месяцев безрезультатных переговоров в октябре прошлого года Украина обратилась в Международный арбитражный суд о защите своих интересов. «Нафтогаз» оценил свои убытки в 2,6 миллиарда долларов. В Киеве обвиняют Москву в хорошо скоординированной схеме лишения украинских компаний их имущества без выплаты компенсаций после аннексии Крыма.

Бывший посол США в Украине, а ныне эксперт Атлантического совета Джон Хербст считает, что у Киева сильная позиция в споре с Москвой.

"Крым – часть Украины. Там находятся серьезные природные ресурсы, как на материковой части, так и в водной. Москва незаконно захватила Крым, вследствие чего «Газпром» и другие российские нефтегазодобывающие компании захватили украинское имущество. Украина в праве требовать компенсацию", - заявил он.

В начале этого года Россия заявила, что не признает юрисдикцию Международного арбитражного суда. В отказе Москвы признавать верховенство международного права на российским в договорах, где стоит ее подпись, нет ничего нового, отмечает эксперт Фонда "Свободная Россия" Илья Заславский.

"Это не первый прецедент. Путин подрывает российскую конституцию. Первым звонком было дело Arctic Sunrise, когда обвинили судно Greenpeace, что оно занимается пиратством. Это было прямое нарушение международных морских договоров, которые Россия подписала. По делу «Юкоса», подконтрольный Путину конституционный суд [Российской Федерации - "Голос Америки"] признал верховенство российского права. В этом плане, заявление России – логический шаг к тому, чтобы показывать наплевательское отношение к международным договорам".

Подобного мнения придерживается и Джон Хербст.

"Это свидетельствует о том, что в России понимают: закон - против нее, и ее действия в Крыму были неправомерными. И если суд вынесет справедливое и честное решение в пользу Украины о возмещении убытков, могут быть предприняты действия в отношении имущества России, даже если Москва этого не признает", - отметил эксперт.

Джон Хербст добавляет: в случае принятия судом решения в пользу России проблема возмещения убытков Украине будет отложена всего лишь на некоторое время. Илья Заславский считает, что в случае принятия решения в пользу Украины у Киева есть все шансы получить компенсацию. Прецедент - дело «Юкоса».

"Все идет к тому, что по делу «Юкоса» России придется прятать свои активы и может быть сворачивать свою деятельность. Это дело не месяцев, а, возможно, нескольких лет. Тоже самое и с Украиной: это долгая история. Вот на это надо настроиться", - сказал Илья Заславский.

Киев демонстрирует серьезный подход к возмещению убытков: «Нафтогаз» продлил договор до 2018 года с юридической фирмой Covington & Burling, представляющей его интересы в споре.