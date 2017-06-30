«Укрэнерго» сообщила о новой кибератаке

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что в четверг она подверглась новой кибератаке, в ходе которой был использован вирус, отличный от того, который обрушился на страну ранее на этой неделе.

Об этом сообщил и.о. главы компании Всеволод Ковальчук на пресс-брифинге в пятницу.

По его словам, в результате второй атаки украинская сеть электроснабжения не пострадала.

«Укрэнерго» стала одной из первых жертв кибератаки, которая началась в Украине, а во вторник распространилась и по всему миру, выведя из строя сотни единиц промышленного оборудования и приведя к закрытию портов, фабрик и офисов в более чем в 60 странах.

«Вирус был немного другим, другой природы, похож на WannaCry, – сказал Ковальчук, описывая вторую атаку. – Эффект был незначительным, поскольку некоторые компьютеры не были подсоединены к Интернету».

Вирус-вымогатель WannaCry распространился по миру в мае этого года.