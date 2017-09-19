«Запад-2017»: Угроза странам Балтии или рекламная акция?

Стратегические учения «Запад-2017» стали не только самыми масштабными военными маневрами, проведенными Москвой в последние годы, но и самым обсуждаемым российским событием в западных СМИ. По официальным данным, в учениях приняли участие почти 13 тысяч военнослужащих, включая 5 000 из России. Кроме этого, как сообщило Министерство обороны РФ, было «задействовано до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей».

По оценкам западных экспертов, Москва занизила число участников стратегических маневров как минимум вдвое, в том числе и для того, чтобы уменьшить количество иностранных наблюдателей. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, занижение числа участников учений со стороны РФ является «обычной практикой, и уже происходило не раз», в том числе в ходе военных маневров в 2009 и 2013 годах.

Некоторые наблюдатели предполагали, что учения «Запад-2017» на самом деле являются «операцией прикрытия» для развертывания на территории Беларуси дополнительного российского воинского контингента и переброски к западным границам техники и вооружений.

Впрочем, опрошенные «Голосом Америки» эксперты и в США и в России считают, что все эти опасения пока не имеют под собой никаких оснований.

По мнению эксперта Белфэровского центра Гарвардского университета, бригадного генерала армии США в отставке Кевина Райана (Kevin Rayan), любые военные маневры, проводимые Москвой, создают «определенные риски» для государств-членов НАТО, но о непосредственной угрозе странам Балтии говорить пока не приходится.

– Российская армия продемонстрировала очень заметный прогресс во всех областях, – заявил он «Голосу Америки». – Это особенно заметно, если сравнивать «Запад-2017» с учениями стратегического уровня прошлых лет. Вырос уровень командования, стал лучше контроль за действиями подразделений, координация совместной работы военных, разведки и служб обеспечения с местными властями. Иными словами, виден прогресс в готовности противостоять целому спектру угроз – от террористических атак до реальной полномасштабной войны.

Является ли это угрозой для НАТО? Ответ на этот вопрос зависит только от того, считаете ли вы российскую армию и Россию в целом угрозой для НАТО? Если вы ответите «да», то способность страны провести такие масштабные учения и мобилизовать значительные силы, безусловно создает определенные риски для НАТО.

- Накануне учений в Вашингтоне и в европейских столицах достаточно серьезно обсуждали вероятность того, что учения «Запад-2017» могут стать своеобразной «подготовительной площадкой» для военного вторжения в страны Балтии.

- Учения еще не закончены, и если после их завершения мы увидим, что Россия оставила какие-то войска в Беларуси, занялась созданием дополнительной инфраструктуры или, например, подготовкой новых взлетно-посадочных полос в аэропортах, то тогда у нас действительно появится повод для беспокойства.

Но пока я считаю, что Россия не собиралась и не собирается оккупировать Балтийские государства. Угроза для Латвии, Литвы и Эстонии исходит не от российской военной машины, а от так называемой «гибридной войны» – кибератак, вмешательства во внутренние дела, попыток дестабилизировать обстановку.

- Тем не менее, говоря об угрозе со стороны России, в США упоминали о том, что учения «Кавказ-2008», например, стал подготовкой к атаке против Грузии, а «Запад-2013» - подготовкой к вторжению в Крым и Украину.

- Стратегические учения действительно можно рассматривать, как способ мобилизации и сосредоточения войск в определенном регионе. Маневры часто используются, как прикрытие для операций по переброске сил и средств, и, конечно, такую возможность военные в НАТО обязаны были учитывать.

Но говорить о подготовке вторжения, используя в качестве примера «Запад-2017», могут только люди, которые не представляют, какое количество войск необходимо для проведения той или иной операции.

Даже если представить, что в учениях было задействовано вдвое больше военных, чем заявляла Россия, этих сил все равно будет недостаточно для захвата Беларуси, не говоря уже о вторжении в страны Балтии.

Совсем недавно Москва сосредоточила у границы с Украиной группировку численностью от 40 до 50 тысяч человек. По нашим подсчетам, этого было достаточно для начала вторжения.

Но для операции против стран Балтии нужны значительно большие силы. Это небольшие государства, но они являются членами НАТО, так что при планировании военной операции нужно принимать во внимание взаимные обязательства всех стран-членов Альянса.

- То есть, в этих учениях не было задействовано достаточное количество сил, чтобы всерьез обсуждать угрозу?

- Я уверен, что никакой угрозы не существовало. Более того, я не сомневаюсь в том, что в Москве «с чувством большого удовлетворения» восприняли панические заявления, которые делали некоторые западные политики.

Можно сказать, что Москву больше волнует даже не реальное состояние и боеготовность собственных вооруженных сил, хотя это в Кремле считают крайне важным, а только то, насколько российскую армию боятся на Западе.

В конце концов, именно этот страх позволяет достаточно эффективно противостоять расширению НАТО. Так что немного «помутить воду» в западном пруду и поддержать панические заявления является для Москвы вполне оправданным тактическим ходом.

Независимый военный аналитик Александр Гольц, в свою очередь, считает, что реакция на проведенные Москвой стратегические учения объясняется крайне низким уровнем доверия к России в мире.

«Похожие учения, которые проходили в 2013 году, не вызвали столь серьезной реакции Запада, – пояснил он «Голосу Америки». – Сейчас, как мы видим, все ожидали чего-то ужасного. Но ничего страшного не произошло, ни на какую страну (в ходе учений) не напали и, похоже, что тяжелые вооружения не будут размещены на территории Беларуси.

Во-вторых, в условиях нулевого доверия все же начались, что позитивно, какие-то контакты между высшим военным руководством России и Запада. В Баку состоялись встреча начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Петром Павлом, состоялся разговор Герасимова с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом. Это говорит о том, что даже при отсутствии доверия какой-то обмен информацией происходит на персональном уровне.

- Еще некоторое время назад в Москве и Минске говорили о планах по созданию некоей единой российско-белорусской военной структуры

- Учения показали, что никакой единой военной группировки Россия и Беларусь до сих пор создать не могут. После многих лет разговоров о региональной группировке выяснилось, что Москва и Минск воюют рядом, но по-прежнему не вместе. Какая-то координация, возможно, и происходит, но не более того. Есть и еще крайне важный нюанс. Александр Лукашенко, который вопреки сложившейся традиции не наблюдал за одним из элементов учений вместе с Владимиром Путиным, говорит о том, что, возможно, «Запад-2017» стал отправной точкой военного размежевания двух стран.

- А чем может быть вызвана такая размолвка?

-Я много раз говорил, что Лукашенко заслуживает места в учебниках дипломатии потому, что в течение десятилетий тянул деньги из России, давая взамен обещания сражаться плечом к плечу «вместе с нашими братьями». Но когда дело дошло до реальной конфронтации России и НАТО, он быстро понял, что еще недавно казавшиеся вполне невинными совместные военные игрища отныне превращаются в реальные цели для натовского удара. И Лукашенко тут же отказал Москве в создании российской военной базы на территории Беларуси.

-В скандинавских и прибалтийских странах считают, что учения носили больше наступательный, чем оборонительный характер.

-Любые учения - подготовка к войне, и именно в этом заключается их смысл. Но я бы не сказал, что нынешние маневры в большей степени, чем учения «Запад-2013», например, являются отработкой какого-то агрессивного сценария. Просто после Крыма веры Москве уже нет.