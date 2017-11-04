Американские лоббисты не обратили внимания на странности в контрактах Манафорта

Две американские лоббистские компании, названия которых упоминается в обвинительном заключении по делу Пола Манафорта, утверждают, что ничего не знали о деталях соглашений, заключенных экс-главой избирательного штаба Трампа с властями Украины, несмотря на то, что документы, связанные с этими контрактами, вызывали немало вопросов.

Украинская служба «Голоса Америки» изучила публикации в американских и европейских СМИ с 2007 по 2014 год, и поговорила с украинскими политиками, выяснив, что связывало расположенную в Брюсселе некоммерческую организацию, которая и наняла компании Манафорта, и в то время правящую политическую партию Украины. Именно эти контакты, если верить официальным заявлениям, были не известны американским лоббистам.

«Лоббисты должны внимательно изучить информацию, которая доступна перед заключением контракта. Это часть процедуры по выяснению, кем именно является ваш клиент», - говорит сотрудник вашингтонской юридической фирмы Arnall Golden Gregory LLPДжин Бард.

По его словам, две компании, упоминаемые в обвинительном заключении, как «Фирма А», и «Фирма Б», также должны были «знать о ситуации со сменой менеджмента, и источниках финансирования организации». Как недавно выяснилось, речь идет о компаниях Mercury Public Affairs и The Podesta Group.

Манафорт, занимавший пост главы избирательного штаба президента Дональда Трампа в течении трех месяцев в 2016 году, в минувший понедельник предстал перед федеральным судом США. В числе предъявленных ему обвинений – отсутствие регистрации в качестве лоббиста иностранного правительства в то время, когда принадлежащая ему компания работала по контракту с про-российской «Партией Регионов» президента Украины Виктора Януковича.

В обвинительном заключении говорится, что эта работа была частью «схемы», разработанной Манафортом и его бизнес-партнером Риком Гейтсом, по организации кампании поддержки в США политической партии, которая выступала за укрепление связей Киева с Москвой вместо того, чтобы, в соответствии с пожеланиями многих украинцев, выступать за вступление страны в Европейский союз.

Как следует из обвинительных документов, обе лоббистские компании в 2012-2014 годах были привлечены к выполнению контракта фирмой Манафорта для выполнения заказов расположенной в Брюсселе некоммерческой организации «Европейский центр за современную Украину» (ECFMU). На самом деле, говорится в материалах дела, эта организация выполняла роль европейского представительства «Партии регионов».

Представители обеих кампаний отрицают, что они сознательно участвовали в имиджевой кампании «Партии регионов». В недавнем официальном заявлении они вновь повторили утверждение, что в то время считали, что работают исключительно на ECFMU, который они считали европейским исследовательским центром, созданным для инфомирования американских чиновников о ситуации в Украине.

В августе 2016 года, после появления первой информации об этой сделке, руководитель компанииPodesta Group Кимберли Фриттс заявила Украинской службе «Голоса Америки», что фирма действительно представляла интересы ECFMU в США, но решила не регистрироваться в качестве иностранного агента в рамках закона FARA после консультаций с юристами.

«Наша фирма работала с (компанией) Mercury, так что наши юристы координировали (работу) с собственным юристом компании Mercury и привлеченным со стороны юридическим советником, - сообщила она в письме, адресованном «Голосу Америки». – Вместе они пришли к выводу, что достаточно будет подать документы в соответствии с Актом о раскрытии лоббистской деятельности (LDA)».

Регистрация в рамках LDA необходима в случае, когда американские лоббисты представляют иностранные неправительственные и деловые организации, включая компании, занимающиеся культурной и образовательной деятельностью. Закон FARA, в свою очередь, распространяется на организации, выступающие лоббистами иностранных правительств или политических партий.

Фриттс также заявила «Голосу Америки», что обе лоббистские фирмы согласились работать в пользу ECFMU только после того, как руководитель бельгийской НКО письменно заверил их в том, что «ни один из проектов, осуществляемых Центром, никак не связан, не управляется, не контролируется, не финансируется и не субсидируется полностью или частично правительством какой-либо иностранной державы или иностранной политической партией».

Бывший директор ECFMU Ина Кирш подтвердила слова Фриттс, рассказав «Голосу Америки», что она лично сообщила юристам компаний Podesta и Mercury о том, что Центр «никогда не получал средства от «Партии Регионов», правительства или президента Украины», и что его деятельность финансируют исключительно частные компании.

Кирш также заявила, что ECFMU никогда не оплачивала лоббистскую деятельность американских компаний.Эту информацию подтверждает и обвинительное заключение, в котором говорится, что «компании А и Б, получившие в сумме более 2 миллионов долларов за свою работу, получали денежные переводы не от ECFMU, а с офшорных банковских счетов, контролируемых фирмой Манафорта в Киеве».

«Мы считали, что (бизнес-партнер Манафорта Рик Гейтс, представивший ECFMU компании Podesta)работал на (ECFMU), так же, как и мы», - заявила в своем письме Фриттс.

Тем не менее, простой интернет-поиск по материалам СМИ с 2007 по 2014 год позволяет выявить несколько публикаций, представляющих Манафорта в качестве главного стратегического советника Януковича, и говорящих о EDFMU, как о представительстве «Партии регионов».

Статья, опубликованная в газете The New York Times, и посвященная тогда премьер-министру Януковича, описывает Манафорта, как «серого кардинала»,который сумел сделать из «сеяющего раздор (Януковича), которого некоторые (украинцы) воспринимали, как темного реакционера и ставленника Кремля» одного из «самых популярных политиков в стране».

Похожие статьи в украинских СМИ описывают масштабные лоббистские стратегии Манафорта, упоминая документы ECFMU, которые позволяют считать эту некоммерческую организацию международным инструментом «Партии регионов».

В марте 2012 года один из самых влиятельных украинских интернет-ресурсов «Украинская правда» опубликовал статью, посвященную ECFMU, упомянув парламентария от «Партии регионов» Леонида Кожару, как главу ECFMU. В декабре того же года законодатель был назначен министром иностранных дел в правительстве Януковича. В статье также говорится, что еще двое депутатов Рады – Евген Геллер и Виталий Калюжный, были основателями ECFMU.

В интервью киевскому изданию «Главком», опубликованному в июне 2012 года, Кожара признал, что Центр зависит от правительственной финансовой поддержки, подробно описав, как именно некоммерческая организация выполняет международные задачи, посталенные правительством Украины.

«Главком: «Хорошо известно, что вы выступили сооснователем Европейского центра за современную Украину. Похоже, сейчас он очень занят улучшением имиджа Украины в связи (с арестом экс-премьер-министра Юлии) Тимошенко. Это правда?

Кожара: «...Когда я получил приглашение из Брюсселя возглавить Европейский центр за современную Украину, я посчитал, что мне оказана большая честь. Я счел это признанием моих заслуг».

В ответ на вопрос, как финансируется ECFMU, Кожара заявил: «Как и у всех НКО, у нас есть членские взносы, но бизнес-структуры и правительство также дают деньги. Если они хотят получить помощь, они должны платить членские взносы».

В интервью «Голосу Америки» в августе 2016 года Кожара опроверг сообщения о том, что он когда-либо занимал какой-либо пост в ECFMU, заявив, что он действительно на добровольной основе и не получая зарплаты входил в советы директоров нескольких НКО, включая и ECFMU.

Манафорт и Гейтс были обвинены в работе в качестве незарегистрированных иностранных агентов, действовавших в интересах Украины, что является нарушением требований министерства юстиции США.

Вместе Манафорт и Гейтс контролировали 12 местных фирм, 12 компаний, зарегистрированных на Кипре и три иностранных фирмы, говоритс в документах следствия. Всего через контролируемые ими офшорные счета прошло 75 миллионов долларов. Манафорт также обвиняется в отмывании более 18 миллионов. Гейтс, в свою очередь, подозревается в отмывании 3 миллионов долларов.

Основатель Podesta Group Тони Подеста, давний спонсор Демократической партии и брат бывшего руководителя избирательного штаба Клинтон Джона Подесты, покинул свою должность через несколько часов после того, как было обнародовано обвинительное заключение.В свою очередь, Джон, который также стоял у истоков создания компании в 1988 году, не имел никакого отношения к деятельности группы, начиная с 1990-х. Его имя не упоминается в обвинительном заключении.

Компания Podesta Group в качестве лоббиста представляла интересы нескольких иностранных клиентов, включая правительства Азербайджана и Саудовской Аравии. Также она представляла крупнейший банк России, «Сбербанк».

Против Тони Подесты, созданной им компании и фирмы Mercury не выдвинуто никаких обвинений. Тем не менее, им вручены повестки о предоставленни документов и даче показаний в связи с работой, выполненной в интересах Манафорта, Гейтса и ECFMU.