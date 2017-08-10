Учения «Запад-2017» в фокусе украинского экспертного мнения

КИЕВ – Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Беларуси несут потенциальную угрозу национальной безопасности Украины и странам Запада. Эти и другие заявления экспертов за месяц до начала запланированной даты учений с 14 до 20 сентября, публикуют украинские издания.

«РФ хочет продемонстрировать Западу свою военную силу», «Маневры «Запад-2017» используют для прикрытия переброски ударных бронетанковых групп», «Российские учения Запад-2017 носят наступательный характер» – вот лишь некоторые из заголовков статей в украинских онлайн-изданиях, отражающие тревогу южного соседа Беларуси в связи с предстоящими учениями.

«Первое и основное: создание военной группировки на территории Беларуси носит наступательный характер. И второе: мы не исключаем такого варианта, что под видом учений Запад-2017 в Беларуси будут созданы передовые базы вооружения и военной техники, что даст России возможность при необходимости в короткие сроки создать новые группировки», – отметил в эксклюзивном интервью LIGA.net начальник Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал армии Виктором Муженко.

В публикуемом 8 августа интервью, Виктор Муженко подчеркнул: «мы рассматриваем разные варианты и должны быть готовы к каждому из них, в зависимости от ситуации».

СМИ также сообщают, что во время недавнего визита в Вильнюс бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о желании России «занять и аннексировать Беларусь».

«Во время учений будет привезена инфраструктура. Таким образом, угроза не исчезла, она только возрастает. Просто сейчас украинцы ее задерживают у своих границ», – сказал в интервью агентству BNS Михаил Саакашвили.

Я еще раз получил заверения от вас, господин президент, в том, что территория дружественной для Украины Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины

Как заявил глава оборонного ведомства Беларуси, военные учения «Запад-2017» не направлены против третьих стран.

«Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017» является плановым и проводится по решению президентов наших стран. Учение является демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов. Подобные учения проходят раз в два года, поочередно на территориях Беларуси и России», – сказал в интервью ТАСС министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков 17 июля.

Во время визита в Украину 21 июля лидер Беларуси Александр Лукашенко заверил украинского коллегу Петра Порошенко, что «белорусская граница никогда не будет границей войны».

Скорее всего, такие угрозы, о которых говорят в Интернете, вызваны историческими параллелями с учениями «Кавказ-2008», которые фактически завершились войной России и Грузии

«Я еще раз получил заверения от вас, господин президент, в том, что территория дружественной для Украины Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины, а белорусско-украинская граница никогда не будет границей войны», – сказал украинский президент Петр Порошенко журналистам на совместной пресс-конференции с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Учения и риски для Украины

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко говорит о рисках и угрозах для национальной безопасности, которые могут нести предстоящие военные учения в Беларуси.

«Скорее всего, такие угрозы, о которых говорят в Интернете, вызваны историческими параллелями с учениями «Кавказ-2008», которые фактически завершились войной России и Грузии. Однако, в современных условиях риски того, что россияне во время учений перейдут границу и начнут боевые действия на приграничной территории с Беларусью, являются низкими.

Кроме белорусской границы, Украина еще имеет сухопутную контролируемый границу с Россией в Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях, но Россия не воспользовалась возможностью расширить зону боевых действий на этих участках, поэтому вряд ради этого она использует Беларусь», – говорит Богдан Петренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Богдан Петренко считает, что возможности России для эскалации агрессивных действий ограничены не в последнюю очередь отсутствием поддержки пророссийской политики в приграничных украинских областях.

Для оккупации такой страны как Украины недостаточно сил учений – для обеспечения вторжения такого масштаба нужна огромная инфраструктура и базы

«Такой поддержки у Кремля в приграничных с Беларусью областях Украины нет. Хотя основная опасность этих учений заключается в том, что российские войска после их завершения частично останутся на территории Беларуси», – утверждает Богдан Петренко.

Вместе с тем, Богдан Петренко подчеркивает, что медийные заявления об угрозе вторжения России из Беларуси способствуют формированию панических настроений в обществе, которые «дезориентируют, демобилизуют украинцев и отвлекают внимание от решения реальных проблем».

Возможностей для агрессии нет

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник полагает, что существенных рисков агрессии со стороны России для Украины сегодня не существует.

«Я не думаю, что сегодня возможна какая-то агрессия с территории Беларуси, но если думать о будущем, то Александр Лукашенко не вечен, а российские войска на таких учениях изучают территорию и инфраструктуру республики потенциально близко от украинской границы», – отмечает Руслан Бортник в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Руслан Бортник напоминает о том, что учения «Запад-2017» из категории ежегодных и они проводятся больше, как демонстрация силы в адрес европейских стран НАТО.

«И за ними на Западе следят как за желанием «поиграть мускулами» со стороны России и Беларуси, которые являются ключевыми странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако в современной Украине любую военную активность России пытаются использовать как политтехнологический пиар.

Для украинской партии войны – это всегда возможность визуализировать свои действия, возможность управлять общественным сознание, еще раз доказывать обществу, что необходимы огромные инвестиции в армию, ВПК, и что сегодня мы должны обращать внимание на войну, а не борьбу с коррупцией и сокращением демократии», – подчеркивает Руслан Бортник.

Эксперт считает, что риторика о возможной российской агрессии ведет к радикализации общественных настроений, и выходит за рамки внутриполитических дискуссий.

«Слова о том, что Россия вот-вот нападет – это также попытка попросить у союзников деньги и оружие на продолжение конфликта. Для оккупации такой страны как Украины недостаточно сил учений – для обеспечения вторжения такого масштаба нужна огромная инфраструктура и базы. «Нападение России» – сегодня больше похоже на фантазии украинской партии войны», – подчеркивает Руслан Бортник.

Он говорит, что, несмотря на сложные отношения – один из худших периодов между Россией и Беларусью, территория соседней республики в период руководства Александром Лукашенко не будет «опасной зоной для Украины».

В Фейсбуке о российских действиях

Волонтер Юрий Касьянов на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что еще не пришло время быть успокоенным от слов экспертов, говорящих об отсутствии опасности российского вторжения.

«Предупреждения об опасности большой войны вызывают у широких слоев населения только смех и раздражение. Как бравирующий самоубийца, играющий в русскую рулетку, каждый раз, когда не выстрелило, кричит «Вот видите, я же говорил! Это все блеф!» Так и наши соотечественники уже не верят ни во что, даже в очевидную подготовку российского вторжения. В 2014 году было то же самое. Когда Путин захватывал Крым, в Киеве говорили – "да ничего не будет; вот увидите; никто ему не позволит; есть будапештский договор, есть НАТО"», – пишет Юрий Касьянов.

Он задает риторический вопрос – «почему вы думаете, что полсотни лет назад люди были глупее, и что войны ушли в прошлое?» И отвечает на него цитатами из исторического прошлого о начале Второй мировой войны.

«...3 сентября 1939 года Великобритания и Франция в ответ на немецкую агрессию, объявили войну Германии. Однако боевые действия на западном фронте фактически не велись более полугода. Население Франции и Англии войну встретило с раздражением – она казалась каким-то недоразумением, политической игрой, блефом», – подчеркивает Юрий Касьянов.

Пользователь в Фейсбуке под ником Arty Green пишет о том, что «на текущий момент, к середине августа 2017-го, поступает слишком много информации, подтверждающей версию о готовящемся в конце августа – сентябре масштабной военной операции ВС РФ на территории Украины».

«В августе прошлого года некоторые признаки подготовки ВС РФ к военной операции тоже наблюдались», отмечает Arty Green.

Военное сотрудничество прекращено

Как сообщает «Интерфакс-Украина», правительство Украины разорвало межправительственное соглашение с Россией от 18 июля 2003 года, регулирующее порядок взаимодействия сторон при экспорте продукции военного назначения в третьи страны.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров «О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны» утвержден на заседании правительства 9 августа, по процедуре без обсуждения.