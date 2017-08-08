Петр Порошенко: Украина поддерживает территориальную целостность Грузии

КИЕВ – Пятая часть суверенной территории Грузии до сих пор находится под оккупацией, а Россия продолжает захватническую политику против других государств Европы из-за отсутствия своевременной жесткой и консолидированной реакции мирового сообщества на преступление Кремля в Грузии.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю девятой годовщины вооруженной агрессии России против Грузии.

«В Украине призывают международное сообщество наконец осознать всю глубину опасности, которую несет глобальной безопасности агрессивная политика России, и усилить совместные усилия, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета государств, ставших жертвами российской агрессии», – отмечается 8 августа на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

Украина подтверждает свое уважение государственного суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно-признанных границ и решительно осуждает действия России как государства-агрессора, подчеркивается в заявлении.

Украина поддерживает и будет поддерживать территориальную целостность Грузии

В день девятой годовщины начала агрессии России против Грузии сердца украинцев с грузинским народом. Такую запись на своей странице в Фейсбуке сделал президент Украины Петр Порошенко, разместив национальный флаг Грузии.

«Украина поддерживает и будет поддерживать территориальную целостность Грузии. В телефонном разговоре с президентом Георгием Маргвелашвили выразил солидарность Украины с Грузией», – отметил украинской президент.

Девятая годовщина и реакция в Фейсбуке

На своей странице в Фейсбуке бывший президент Грузии Михаил Саакашвили напоминает о трагических событиях 8 августа 2008 года, происходивших в Южной Осетии.

«Три тысячи единиц бронетехники вторглось в Грузию. В общей сложности в операции участвовало восемьдесят тысяч солдат регулярных войск и наемников, а уже 8-го августа нас начало круглосуточно бомбить двести самолетов. Целью операции был захват Тбилиси, свержение власти, чтобы закончить успешный реформаторский эксперимент и уничтожить грузинскую государственность», – подчеркнул Михаил Саакашвили.

«Силы были очень неравные, но благодаря героическому сопротивлению грузинской армии, мы смогли задержать врага, и он потерял ценные для него несколько дней, пока международное сообщество наконец проснулось, и Соединенные Штаты начали военно-гуманитарную операцию, остановив путинские силы на подступах к Тбилиси», – заявил бывший грузинский президент.

Важным моментом тех дней Михаил Саакашвили называет консолидацию пред лицом российской агрессии тысяч простых граждан, политиков, лидеров других государств.

После военной агрессии в Южной Осетии, Россия провела оценку ситуации в Украине, и четко, планомерно, начиная с 2009 года, активно участвовала в развале украинской армии через своих людей, которые находились в руководстве Украиной

«Очень важным было то, что сотни тысяч наших граждан вышли на улицы, показав единство против агрессии, а лидеры трех стран Балтии и Украины, на самолете Леха Качиньского, прилетели и встали рядом с народом. Грузия чудом спаслась и стала развиваться еще более быстрыми темпами», – подчеркивает бывший грузинский президент.

На странице в Фейсбуке отмечается, что Михаил Саакашвили 8 августа 2017 находился в Литве, где провел встречи с литовскими политиками, общественными деятелями и журналистами.

Михаил Саакашвили, который указом президента Украины Петра Порошенко был лишен гражданства Украины, заявил о желании вернуть украинское гражданство, которое, по его словам, отобрали нелегально.

Тщательный план и удачные обстоятельства

Агрессивные действия России в 2008 и 2014 на постсоветском пространстве были тщательно подготовлены и спланированы, в отличие от стран, переживших российское вторжение, говорят украинские эксперты.

«После военной агрессии в Южной Осетии, Россия провела оценку ситуации в Украине, и четко, планомерно, начиная с 2009 года, активно участвовала в развале украинской армии через своих людей, которые находились в руководстве Украиной: новейшее оружие шло на экспорт, менее ценное – оставалось в армии, финансирование армии сводилось к нулю, были созданы все условия для масштабных боевых действий, масштабного вторжения», – говорит корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» политолог, эксперт Агентства политического консалтинга «Фабрика медиа» Алексей Курпас.

По словам Алексея Курпаса, за последние три года украинская армия возродилась и способна выдержать любую агрессию России.

Банально, но огромная европейская страна была зависимой, – Кремль контролировал украинскую политику

«Если брать Украину и ее современные Вооруженные силы, то теперь России для успешных действий нужно не меньше 400-500 тысяч солдат для полномасштабной войны. Россияне не могут позволить себе такую операцию», – подчеркивает Алексей Курпас.

Он считает, что Грузия и Украина имеют возможности для преодоления российской агрессии. Но для возвращения суверенных территорий необходимо активное участие властей в международном политическом процессе переговоров.

«Также нужно учитывать и внутренний фактор и активно с ним работать. На востоке Украины кто-то хочет вернуться назад, кто-то не хочет, но сегодня базовыми являются данные о том, что, например, в Донбассе у сепаратистов нет серьезной поддержки. И с этим нужно работать», – отмечает Алексей Курпас.

Эксперт считает, что грузинская власть после российской агрессии 2008 достойно вышла из кризиса, продемонстрировала экономический рост, рост благосостояния граждан и национального самосознания.

Сначала был «русский мир»

Руководитель интернет-сообщества «Украина – в ЕС! Перспективы и развитие», политолог Дмитрий Воронков отмечает, что национальная безопасность страны к моменту агрессии России была на беспрецедентно низком уровне.

«Банально, но огромная европейская страна была зависимой, – Кремль контролировал украинскую политику. Особенно, когда к власти пришел Янукович, общество начали погружать в идеологию «русского мира» и братских народов, которые не должны воевать между собой. Поэтому, когда начался Майдан, Кремль уже не мог в ручном режиме управлять украинской политикой и властью, он прибегнул к военному противостоянию – вооруженной агрессии в Крыму и Донбассе», – говорит Дмитрий Воронков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Дмитрий Воронков напоминает о том, что власть бывшего президента Украины продлила пребывание Черноморского флота России в Крыму на 25 лет, при этом Россия лоббировала свои интересы в Украине «при помощи различных политических связей».

Грузинскому правительству нужно работать над восстановлением территориальной целостности

Возвращение Крыма Украине, по мнению Дмитрия Воронкова, возможно после серьезной политической трансформации в России.

«Санкции, которые используются сейчас, не способны заставить Россию вернуть полуостров. Хороший политический ход для самой России – это желание вернуть Крыму после смены политической элиты в Кремле. В случае смены власти в 2018 году Россия может продемонстрировать желание вернуться в состояние демократической страны, уважения к суверенитету других государств, вернув Крым», – считает Дмитрий Воронков.

Он подчеркивает, что официальная украинская власть не пойдет ни на какие политические торги с Россией, в том числе и желание вернуть контроль над оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях в обмен на признание аннексии Крыма.

О доктрине Кремля в СНГ

Военные события в Грузии в 2008, и спустя шесть лет – в Украине, выписываются в политику национальной безопасности России, которая определяет, что постсоветское пространство находятся в сфере влияния Кремля. Об этом корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» говорит политолог-международник Антон Кучухидзе.

Несомненно, что все гаранты безопасности Украины по Будапештскому меморандуму не выполнили своих обязательств

«Я не ожидал агрессии против Грузии или Украины, но тот факт, что на каждое подобное действие, стремление какой-либо из стран СНГ присоединиться к НАТО, Россия готова отвечать силой, это было очевидным. В силу того, что тогдашнему руководству Грузией не удалось найти общий язык с официальной Москвой, межгосударственные отношения зашли в глухой угол и стали ярко-кризисными», – отмечает Антон Кучухидзе.

Случай с Украиной, по его словам, лучше всего описывают несколько цитат из предвыборных заявлений президента Дональда Трампа.

«Господин Трамп сказал во время избирательной кампании, что когда Россия брала Крым, администрация демократов просто наблюдала. Несомненно, что все гаранты безопасности Украины по Будапештскому меморандуму не выполнили своих обязательств. Никто из наших международных стратегических партнеров не предпринял никаких мер. В тот период, в 2014 году, в Украине царило безвластие, и страна не могла оперативно среагировать, как в Крыму, так и в Донбассе. Хотя по информации тогдашнего главы Генштаба Украины, силы и средства для того, чтобы ответить в Крыму были, но Россия смогла воспользоваться ситуацией», – подчеркивает Антон Кучухидзе.

Он считает, что для возвращения аннексированных и оккупированных территорий в Грузии и Украине нужно задействовать различные сценарии.

«Грузинскому правительству нужно работать над восстановлением территориальной целостности. Это очень сложный вопрос и единственное, что можно сказать, что это должно происходить при участии главных международных игроков. Просто диалог между Грузией и Россией поможет уменьшить конфликтность, но не вернет территории, на которых Россия развернула там военные базы», – утверждает Антон Кучухидзе.

В случае с Украиной Антон Кучухидзе говорит о последовательности действий – сначала реинтеграция Донбасса, а потом – Крыма.