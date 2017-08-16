Спецслужбы США: КНДР может самостоятельно производить ракетные двигатели

Стремительный прогресс Северной Кореи в разработке ракет большой дальности связан с импортными технологиями. Речь идет о жидкостных ракетных двигателях РД-250, которые были изготовлены для советских ракетных комплексов Р-36. Об этом в интервью Украинской службе "Голоса Америки" заявил автор доклада Майкл Эллеман. Эта технология, по его словам, скорее всего, была получена из России или Украины.

"Модификацию двигателей, которые мы видели в Северной Корее, мы видели в Украине. Это не означает, что они были сделаны конструкторским бюро “Южное”. Их могли сделать другие. Это также мог быть продукт, произведенный уже много лет назад, который был получен или из Украины, или из России, неблагонадежными сторонами", - заявил Майкл Эллеман из Международного института стратегических исследований.

В своем докладе Майкл Эллеман отмечает, что на всех северокорейских ракетах – «Скад», «Нодон» и даже «Мусудан» использовали двигатели, разработанные и построенные российскими конструкторскими бюро. Двигатели на ракетах «Хвасон» могли быть произведены российским «Энергомашем» или украинским «Южмашем», считает Эллеман.

Противоположного мнения придерживается эксперт Центра исследований нераспространения ядерного оружия Джошуа Поллак.

"Точность исследования Эллемана вызывает сомнение. В нем не говорится, что Северная Корея занимается разработками ракетных двигателей уже несколько десятилетий. Их подход: получить доступ к документации, скопировать ее и адаптировать. КНДР имеет для производства ракетных двигателей всю необходимую структуру", - сказал эксперт.

В Госдепартаменте США сомневаются в том, что Северная Корея якобы могла получить двигатели из Украины.

"Ни одна страна не сделала больше, чтобы сдержать амбиции Северной Кореи, чем США. Было выпущено много резолюций Совета Безопасности ООН, они обязывают все нации, в том числе Украину, предотвращать передачу чувствительных технологий в КНДР. Раньше Украина предотвратила доставку некоторых чувствительных материалов в те страны, которые вызывают наше беспокойство. Украина имеет очень хороший послужной список в области нераспространения, включая и КНДР", - заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Украинская сторона отрицает свою причастность к поставкам двигателей в Северную Корею. В «Южмаше» говорят, что информация, напечатанная в газете New York Times, которая ссылается на доклад Эллемана, не соответствует действительности.

"Предположение авторов публикации и процитированного ими «эксперта» по возможной связи Украины с прогрессом КНДР в развитии ракетных технологий не имеет отношения к реальности. «Южмаш» никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения за время независимости Украины на «Южмаше» не выпускались и не выпускаются", - заявили в «Южмаше».

В Государственном космическом агентстве Украины заявили, что двигатели в КНДР могли попасть из России.

"Все основания у России, учитывая ее дружеские отношения с Кореей, могли быть… Поставить туда ракеты, поставить туда двигатели, получить и поставить компоненты топлива", - сказал и.о. главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко.

В России эти обвинения отвергли: «я не располагаю какими-то данными о том, что такая утечка могла быть и что у нас есть неопровержимые тому доказательства». Об этом в интервью каналу «Россия 24» заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий оборонно-промышленный комплекс.

Автор нашумевшего доклада Майкл Эллеман считает, что Киеву необходимо провести расследование. Он не думает, что к возможным поставкам двигателей причастно украинское правительство.

"Я бы порекомендовал провести расследование и поговорить с правительством США и спецслужбами относительно информации, которая может пролить свет на ситуацию. Если такое произошло и правительство Украины не имело к этому отношения – нужно сказать: «вот что мы узнали». Это продемонстрирует, что Украина является надежным союзником США", - заявил Майкл Эллеман.

Подобного мнения придерживается и эксперт Адриан Каратницкий. Он полагает, что за попытками обвинить Украину в поставке двигателей в Северную Корею может стоять Россия.

"Я думаю, что это возможность разоблачить, что это российская спецоперация, что Россия под прикрытием старинных связей с украинской службой производства в оборонной сфере имеет некоторые совместные проекты, которые они могут приписать Украине", - заявил эксперт Атлантического совета Адриан Каратницкий.

Министр обороны Украины Степан Полторак назвал возможную причастность Украины к поставкам двигателей в КНДР фейком и заявил, что за скандалом стоит Россия, которая не хочет видеть Украину независимым государством.

В 2011 году спецслужбами Украины были задержаны два гражданина КНДР при попытке завладеть ракетными технологиями украинского «Южмаша».