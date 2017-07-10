Украина начнет переговоры по плану вступления в НАТО

Украина начнет обсуждать с НАТО план действий по членству в альянсе, заявил в понедельник президент страны Петр Порошенко.

Выступая на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом после заседания Комиссии НАТО-Украина в Киеве, Порошенко сказал, что в данный момент Украина не удовлетворяет критериям вступления в НАТО, однако у ее есть план, рассчитанный на три года (до 2020 года), и она знает, что необходимо сделать.

Дорожная карта по членству Украины в НАТО предусматривает выполнение целевых показателей по политическим, экономическим и оборонным реформам при ежегодном представлении планов для оценки ее прогресса.

«Украина четко определила свое политическое будущее в сфере безопасности», – сказал Порошенко журналистам.

Столтенберг, в свою очередь, заявил, что НАТО продолжит поддерживать Украину на ее пути к сближению с альянсом и помогать стране в реализации реформ и выполнении стандартов НАТО.

Правила НАТО также предусматривают, что желающие вступить в альянс страны «должны урегулировать внутренние споры мирными средствами». Это значит, что Украине необходимо будет разрешить конфликт с пророссийскими силами в Донбасском регионе, который с апреля 2014 года унес 10 000 жизней.

Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на востоке страны и снабжении их оружием и бойцами. Россия эти обвинения отвергает.

«Россия продолжает свои агрессивные действия против Украины, но НАТО и члены НАТО стоят на стороне Украины», – заявил Столтенберг во вступительной речи на заседании Комиссии НАТО-Украина.

«Члены НАТО не признают и не признают незаконную и нелегитимную аннексию Крыма Россией», – добавил он.

Накануне визита Столтенберга в Киев впервые приехал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, призвавший Москву сделать «первый шаг» к урегулированию конфликта в восточной Украине.