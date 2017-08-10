Летальные вооружения для Украины: плюсы и минусы

Американские военные эксперты выстраиваются по разные стороны баррикад в споре о том, следует ли поставлять летальные оборонительные вооружения Украине, что стало бы поворотным моментом в политике США в отношении конфликта между Киевом и пророссийскими сепаратистами.

Сторонники этого шага, который обсуждается в администрации Дональда Трампа, считают, что это нужно было сделать уже давно. Текущая политика, предусматривающая лишь поставку нелетального военного оборудования, не способствовала ни сдерживанию российской агрессии, ни сотрудничеству с Москвой в направлении урегулирования конфликта, настаивают они.

«Не думаю, что Россия дала нам возможность для более позитивного сотрудничества по Украине, – отмечает независимый аналитик из консалтинговой компании Fianna Strategies Молли Маккью. – Возможно, в других местах. Но я определенно этого не вижу. Так что, на мой взгляд, пора пересмотреть нашу стратегию».

«Украина не просит, чтобы в страну вошли иностранные войска и сражались вместе с ней, она лишь просит дать ей возможность вести войну так, как это необходимо делать», – добавила она в интервью Украинской службе «Голоса Америки».

Другие сторонники этого подхода настаивают, что столь решительный посыл был бы весьма своевременным после того, как Россия ответила на американские санкции, закрыв американским дипломатам доступ к объектам дипломатической собственности в Москве и потребовав сократить штат посольств и консульств на 755 человек к 1 сентября.

Однако противники этого шага считают, что поставка летальных вооружений Украине может привести к эскалации конфликта и ответным мерам со стороны Кремля, который уже осудил этот возможный шаг.

«Я думаю, гораздо более разумно было бы частично пересмотреть ту помощь, которая уже оказывается… и не планировать ее в краткосрочной перспективе, поскольку крупные сражения на фронтах уже прошли», – считает сотрудник частной исследовательской организации CNA Corporation Майкл Кофман.

По его мнению, США «должны больше думать о средне- и долгосрочных перспективах украинской армии и о той украинской армии, которую мы хотели бы помочь им построить».

Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер отвергает аргумент о том, что поставка летальных вооружений Украине спровоцирует Россию. «Я слышу аргументы о том, что это будет некоей провокацией для России или подтолкнет Украину к нападению. Эти аргументы попросту неверны. Во-первых, Россия уже присутствует в Украине с тяжелыми вооружениями. Там больше российских танков, чем во всей Западной Европе. Это очень мощное военное присутствие. И еще более мощное военное присутствие окружает Украину с российской территории», – сказал он 25 июля в интервью программе «Настоящее время», совместному проекту «Голоса Америки» и Радио «Свобода».

Все аналитики сходятся во мнении, что при значительном военном преимуществе России над Украиной, поставка американских вооружений стала бы для Киева скорее моральной и политической поддержкой, и не внесет решающего вклада в обеспечение украинской безопасности.