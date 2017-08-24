Украина празднует 26-ю годовщину провозглашения независимости

КИЕВ – На двадцать шестом году независимости Украина вышла из глубокого шока, боли и испытаний, которые повлекла для украинской экономики российская гибридная агрессия.

Об это заявил президент Петр Порошенко 24 августа во время торжественного парада войск по случаю двадцать шестой годовщины независимости Украины.

Он отметил, что российская агрессия сплотила украинцев в единую политическую нацию.

«Восстало гражданское общество неравнодушных, патриотически настроенных людей, которое является ключевым моим союзником в проведении реформ. Мы узнали реальную цену настоящей свободы! Наша Независимость народом желанная, на референдуме узаконена. И народом защищена от посягательств со стороны России!» – подчеркнул президент Петр Порошенко.

Он сказал, что уверен в союзниках Украины.

«И для нас является чрезвычайно символическим участие сейчас, в этом параде, руководителей оборонных ведомств и военнослужащих Вооруженных сил Великобритании, Грузии, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии и Соединенных Штатов Америки. Наконец, я уверен и в том, что нам хватит ума и сил, чтобы политическую борьбу внутри страны удерживать в рамках европейских стандартов цивилизованных отношений власти и оппозиции», – подчеркнул Петр Порошенко.

Пресс-служба украинского президента сообщает о поздравлении по случаю 26-й Годовщины независимости, которое поступило в адрес лидера Украины от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

«Со дня провозглашения Украиной независимости 24 августа 1991 года и особенно после революции Достоинства Соединенные Штаты всегда поддерживали ее стремление стать действительно европейской страной», – отмечается в поздравлении.

Президент Дональд Трамп отдельно подчеркнул, что «Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать стремление Украины, а также прилагать усилия вместе с Вами, европейскими и другими единомышленниками для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».

Американский лидер передал искренние поздравления и пожелания, подчеркнув, что День независимости является особым моментом для празднования, а также для того, чтобы отметить уже достигнутые результаты, несмотря на еще существующие впереди вызовы, сообщает пресс-служба президента Петра Порошенко.

В поздравлении от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подчеркивается, что «украинская нация обрела свою независимость 26 лет назад и получила возможность самореализации и самобытного развития среди свободных народов мира».

«Выход из состава тоталитарного государства произошел мирным, правовым путем – общество единодушно поддержало извечное стремление украинцев жить в собственном государстве. Декларация о государственном суверенитете Украины, Акт провозглашения независимости Украины и Всеукраинский референдум 1 декабря 1991 года, признание международным сообществом молодого государства поставили окончательную точку в этом вопросе», – отметил Владимир Гройсман.

Председатель украинского правительства подчеркнул, что страна идет «тяжелым, но необратимым путем реформ, проводя коренные изменения в каждой общественной сфере».

«После падения в 2014 году, спровоцированного российско-террористической агрессией, постепенно возобновляет рост экономика и реформируются отрасли производства. Наш выбор и наши приоритеты являются четкими и понятными. Мы последовательно будем углублять евроатлантическую интеграцию, вводить европейские стандарты и осуществлять качественные социально-экономические преобразования в стране», – подчеркнул Владимир Гройсман.

В своем обращении он отметил, что это единственный безальтернативный путь, который Украина должна для обеспечения достойного будущего граждан страны.

Председатель парламента Украины Андрей Парубий принял участие в торжественном молебне «Молитва за Украину», который прошел в Софийском соборе по случаю провозглашения 26 годовщины независимости республики.

«Сегодня, отмечая 26-ю годовщину восстановления украинской государственности – принятие Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 год 24 августа 1991 года, мы чтим более чем тысячелетнюю традицию украинского государства. Со времен могущества и величия древней Руси-Украины к современному созидания, борьбы за и утверждения свободного государства украинцев», – отметил Андрей Парубий в своем приветственном слове по случаю Дня независимости.

Спикер Верховной Рады напомнил, что в 2017 году празднуется столетие с «начала Украинской революции – новейшей борьбы за возрождение государственности».

Он призвал всех к объединению и работе для «развития справедливой и могущественной, передовой украинского государства, чтобы украинцы свободно и достойно жили в большой семье европейских народов».