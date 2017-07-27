Саакашвили лишается украинского паспорта

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили лишился украинского гражданства. Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ 26-го июля, спустя неделю после своего первого государственного визита в Грузию. Основанием для этого, согласно разъяснению Государственной миграционной службы Украины, было то, что два года назад, при вступлении в гражданство Украины, грузинский экс-президент указал в анкете ложные данные. В частности, он не сообщил, что заочно приговорен в Грузии к лишению свободы. Саакашвили встретил новость о том, что утратил гражданство Украины находясь в США.

Во время визита Порошенко в Грузию на прошлой неделе, журналисты задали ему вопросы насчет возможной экстрадиции Саакашвили. Президент Украины не дал определенного ответа, хотя при этом он опроверг то, что ранее, еще до получения грузинским экс-президентом украинского гражданства, грузинская прокуратура обращалась к Киеву с такой просьбой. Тем не менее, министр Юстиции Грузии подтвердила, что в предыдущие годы Тбилиси дважды обращался к Киеву с просьбой экстрадировать Саакашвили. В то же время, в грузинской партии Саакашвили уже в течение нескольких месяцев заявляли, что Порошенко якобы ведет переговоры об экстрадиции Саакашвили с бывшим премьером Грузии Бидзиной Иванишвили, который, по утверждению грузинской оппозиции, несмотря на добровольный уход с должности в 2013-ом году, продолжает неформально править страной.

Предыстория

Михаил Саакашвили занимал пост председателя Одесской областной государственной администрации с мая 2015-го года по ноябрь 2016-го года. Согласно украинским законам, эту должность может занимать только гражданин Украины – поэтому президент Порошенко подписал тогда указ о принятии Михаила Саакашвили в украинское гражданство. В то же время, по грузинским законам, лица, получившие гражданство другой страны, лишаются гражданства Грузии. 4-го декабря 2015 года по указу президента Грузии Георгия Маргвелашвили, грузинское гражданство экс-президента страны было аннулировано.

После ухода с должности с поста губернатора Одесской области, Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко в том, что тот якобы поддерживает «криминальные кланы», и не содействует проведению реформ в Одессе. Саакашвили вскоре сформировал новую политическую силу в Украине – «Движение новых сил», которая выступала с резкой критикой украинского президента и его команды. Рейтинг этой партии был невысокий (согласно исследованию украинского Центра Разумкова, в мае - 1.1%). В то же время 24 июля украинская партия Саакашвили и партия «Справедливость» бывшего главы Совбеза Украины Валентина Наливайченко заявили о создании штаба совместных действий. Как сообщают украинские СМИ, к данному союзу планировали присоединиться и другие оппозиционные партии, включая «Батькивщину» Юлии Тимошенко.



Реакция в Тбилиси

Грузинская оппозиция подозревает, что решение о лишении Михаила Саакашвили гражданства Украины является результатом достигнутой договоренности между грузинскими и украинскими властями. В грузинской партии Саакашвили «Единое Национальное Движение» (ЕНД) утверждают, что этим шагом Петр Порошенко рассчитался со своим «главным оппонентом» и что во время своего визита в Грузию украинский президент, возможно, встречался с Бидзиной Иванишвили для обсуждения данного вопроса. В ЕНД заявляют, что, оставив Саакашвили без гражданства, Киев нарушил соответвующую международную конвенцию, и что Саакашвили обратится в суд для защиты своих прав.

«Будут использованы все правовые формы, в том числе и Страсбургский суд. Это непорядочный способ устранения с дороги политического конкурента, который неприемлем для достойной политической жизни и за этим последуют очень серьезные международные последствия... Я уверен, что после такого решения руководство Украины вряд ли ожидает хорошая политическая жизнь», - заявил СМИ Роман Гоциридзе, депутат грузинского парламента от партии Саакашвили.

Представители грузинской власти категорически опровергают причастность Тбилиси к решению украинского президента в связи с Саакашвили.

В то же время отколовшаяся от партии Саакашвили в прошлом году оппозиционная партия «Европейская Грузия» призывает грузинское руководство отказаться от попыток вернуть экс-президента на родину, так как, согласно мнению оппозиционеров, это повредит интересам Грузии.

«Если наше руководство с новой энергией возобновит попытки направленные на то, чтобы его (Саакашвили – Н.Г.) передали Тбилиси, это станет еще одним подтверждением того, что для нашего правительства главным приоритетом является.... продолжение политического преследования против Михаила Саакашвили, а это принесет нашей стране только вред, и в первую очередь, на международной арене. При этом они все равно не добьются результата, за исключением ситуации, если сам Михаил Саакашвили решит не противиться всему этому», - заявил СМИ лидер парламентского меньшинства Гига Бокерия.

Примечательно, что после поражения своей партии на выборах в Грузии в 2012-ом году, Саакашвили еще год занимал пост президента, тогда как победившая на парламентских выборах коалиция «Грузинская Мечта» была в большинстве в парламенте и её лидер миллиардер Бидзина Иванишвили руководил страной на посту премьер-министра. По истечении своего президентского срока в 2013-ом году, Михаил Саакашвили покинул Грузию. Его вскоре объявили в розыск за превышение полномочий и растрату средств - с тех пор он в Грузию не возвращался.