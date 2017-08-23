Сегодня День Национального Флага Украины

Сотрудники посольства - сегодня в национальных костюмах. После российской аннексии Крыма и начала боевых действий на востоке Украины флаг стал символом борьбы за территориальную целостность страны и объединения украинцев разных национальностей, заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Сегодня особенный день, и вы видели, как украинский флаг развивается не только в Украине, но и во всем мире. Мы принимаем эту эстафету. Цвета украинского флага олицетворяют чаяния украинского народа – мир и процветание", - заявил в посол Украины в США.

Изначально День Национального Флага отмечался в Киеве только на муниципальном уровне – 24 июля. Именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над Киевской мэрией. По официальной версии – 23 августа 1991 года - после провала путча в Москве – группа народных депутатов внесла флаг в сессионный зал Верховной Рады. В 2004 году тогдашний президент Украины Леонид Кучма подписал указ об учреждении праздника. Теперь ежегодно в этот день в 9 часов утра проходит церемония поднятия национального флага Украины в Киеве, областных и районных центрах, а также в официальных учреждениях за пределами Украины.

Сегодня сотрудники украинского посольства в Вашингтоне развернули один из самых больших флагов Украины на фасаде дипломатического представительства в Джорджтауне.

Украинский флаг развивался во время Оранжевой Революции и на баррикадах во время Революции Достоинства. Он стал объединяющим символом всех тех, кто отстаивал свои права и свободы на Майдане. Украинский флаг - главный атрибут на передовой на Востоке Украины, где идет борьба против российской агрессии.