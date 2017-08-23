В Украине отмечают День государственного флага

КИЕВ – Упорной работой Украина приблизит те дни, когда станет членом Европейского Союза и участницей НАТО. Об этом сказал президент Петр Порошенко 23 августа во время торжеств по случаю Дня государственного флага Украины.

«Множество сине-желтых украинских знамен взовьются сегодня по всему миру. Обратите внимание, как нашему флагу подходит соседство с флагом Европейского Союза. Два с половиной месяца назад мы завоевали возможность свободных путешествий в Европу, совершив все необходимые для этого реформы», – подчеркнул президент Петр Порошенко.

Он отметил, что украинские дипломаты выиграли нелегкую борьбу с российской агентурой, которая пыталась сорвать ратификацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. И 1 сентября, сказал президент Украины, Соглашение вступает в силу в полном объеме.

«Упорно трудясь, мы будем приближать те дни, когда, в перспективе, Украина станет и членом Евросоюза, и участницей НАТО. [...] Утверждение независимости – это ответственность нашего поколения. Независимость дала нам шанс, и мы не имеем права его упустить», – отметил Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба.

В своем торжественном обращении к украинцам президент Петр Порошенко отметил, что «в этот праздничный день мы склоняем головы в память о тех, кто под небесно-золотыми цветами нашего флага отдавал жизнь за Украину, за ее свободу, за честь, за славу, за народ».

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поздравил украинцев с Днем государственного флага и выразил уверенность, что «обязательно наступит время, когда над Донецком, Луганском, Симферополем и Севастополем снова будет поднят флаг Украины как знамя освобождения и возвращения к жизни в единой свободной украинской семье».

«Сине-желтый флаг – это символ достоинства и единства Украины во всем мире. В этот великий день поднимем над нашими домами и местам работы наш украинский флаг», – отметил Андрей Парубий.

Он подчеркнул, что сине-желтое знамя – это святой символ борьбы за независимость Украины, символ тысячелетней традиции украинского государства.

«Как в древности наши предки защищали от захватчиков украинскую землю, так и сегодня их наследники, воины АТО, жертвенно защищают родную Отчизну от извечного врага – России. Сегодня украинские государственные флаги развеваются на позициях наших военных на передовой», – подчеркивается в обращении от имени спикера украинского парламента.

В поздравлении от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана отмечается, что «украинский флаг – это стяг молодого государства, которое избрало европейский демократический путь развития».

«Это знамя дружественного и мудрого народа, который неустанным трудом ежедневно меняет свою страну. Это святыня мужественных и героических людей, которые защищают нашу Родину на востоке. Это цвета, которые представляют нашу страну на международной арене. Это символ не только славы прошлых веков, но и предвестник будущего, которое просматривается в улыбающихся лицах наших детей, которые на всех торжественных событиях держат национальные флаги», – отметил председатель правительства Украины Владимир Гройсман.

В поздравлении на странице в Фейсбуке от имени бывшего премьер-министра Украины, народного депутата Юлии Тимошенко подчеркивается, что «за более чем четверть века украинской независимости наш флаг приобрел славу на всех континентах. Будем достойными нашего победоносного флага».

«Сине-желтые цвета символизируют свободу и гуманизм для освобожденных украинскими войсками от российского агрессора городов и поселков Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении на партийных страницах Всеукраинского объединения «Батьківщина».

24 августа – День независимости Украины.