Украина выдворила журналиста НТВ

СБУ связала выдворение Вячеслава Немышева с подготовкой им «лживых антиукраинских материалов»
Украина выдворила журналиста российской телекомпании НТВ в качестве наказания за оправдание действий сепаратистов.
Об этом в четверг сообщила Служба безопасности Украины.
Вячеслав Немышев был выдворен в ночь на четверг в связи с «рядом лживых антиукраинских материалов», которые он подготовил, говорится в сообщении СБУ.
«Пропагандисту запрещен въезд в Украину сроком на три года», – отмечается в сообщении.
Телекомпания НТВ на своем сайте заявила, что инцидент подтвердил, что «российским журналистам работать на Украине сегодня практически невозможно».
В августе украинские власти задержали, а затем депортировали еще одного российского журналиста за антиукраинскую пропаганду.
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