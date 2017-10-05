Украина выдворила журналиста НТВ

Украина выдворила журналиста российской телекомпании НТВ в качестве наказания за оправдание действий сепаратистов.

Об этом в четверг сообщила Служба безопасности Украины.

Вячеслав Немышев был выдворен в ночь на четверг в связи с «рядом лживых антиукраинских материалов», которые он подготовил, говорится в сообщении СБУ.

«Пропагандисту запрещен въезд в Украину сроком на три года», – отмечается в сообщении.

Телекомпания НТВ на своем сайте заявила, что инцидент подтвердил, что «российским журналистам работать на Украине сегодня практически невозможно».

В августе украинские власти задержали, а затем депортировали еще одного российского журналиста за антиукраинскую пропаганду.