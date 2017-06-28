Вирус-вымогатель распространился за пределы Украины и России

Волна кибератак, которая обрушилась на Украину и Россию, распространилась за пределы этих стран, посеяв хаос в правительственных и корпоративных компьютерных системах в Европе и на другом берегу Атлантики.

Банки, правительственные ведомства и аэропорты Украины были в числе первых, кто сообщил о кибератаках.

Вице-премьер Украины Павел Розенко опубликовал в Твиттере фото черного экрана монитора своего компьютера и сообщил, что работа компьютеров в здании кабинета министров заблокирована.

Многие международные компании сообщили во вторник, что пострадали от кибератак.

Среди них американская фармацевтическая компания Merck, российская «Роснефть», датская судоходная компания A.P. Moller-Maersk, британский рекламный конгломерат WPP и французская промышленная группа Saint-Gobain.

«Мы подтверждаем, что компьютерная сеть нашей компании была скомпрометирована сегодня в рамках глобальной хакерской атаки. Другие организации также пострадали», – сообщила компания Merck в Твиттере.

Представитель A.P. Moller-Maersk Андерс Розендаль сообщил, что атака «затронула все отделения» судоходной компании, как в Дании, так и за рубежом.

Эксперты отнесли вирус к категории программ-вымогателей, которые блокируют данные на компьютерах до тех пор, пока пользователь не переведет платеж.

В США представитель Совета национальной безопасности сообщил, что министерство внутренней безопасности, ФБР и другие ведомства «работают с государственными и частными, национальными и международными партнерами, чтобы отреагировать на происходящее и представить техническую информацию для предотвращения подобных событий и проведения восстановительных мероприятий».

«Мы не рекомендуем физическим лицам и организациям платить выкуп, поскольку это не гарантирует, что доступ будет восстановлен», – добавил он.