Правозащитникам станет проще работать в Крыму

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Украина разрешила выдачу спецразрешений на въезд на территорию оккупированного Крыма иностранным гражданам для предоставления правовой помощи
Выдача специальных разрешений будет проводиться исключительно по представлению и согласованию с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, которое будет информировать МИД. Это, по мнению экспертов, упростит работу российских адвокатов Марка Фейгина и Николая Полозова, летающих в Крым для защиты лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
"В данном случае надо было этот вопрос давно рассмотреть. Теперь можно будет, согласовав с какой-то структурой в Кабинете министров, хотя бы адвокатам ездить из материковой России на территорию Крыма, не боясь при этом получить санкции от Украины. Решение Кабинета министров об адвокатах, я думаю, что это можно было бы еще распространить на журналистов, которые аккредитованы в Российской Федерации, я имею в виду иностранных журналистов, чтобы они могли посещать Крым", - заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народи Ильми Умеров.
Россия активно использует информацию, которая, по мнению экспертов, стала новым оружием Кремля для достижения своих интересов не только в Украине, но и в Европе. Самым
"Я думаю, что самым эффективным оружием является основанная на фактах, правдивая, объективная журналистика. Через средства массовой информации, которые есть у нас в Соединенных Штатах, через «Голос Америки», через частных вещателей в стране, прицельно обращаясь к аудитории в уязвимых регионах, – в некоторых странах, граничащих с Россией, например, в Украине и в части Европы, куда проникло множество российских пропагандистских СМИ. Нам нужно противостоять их интерпретации, в которой мы усматриваем пропаганду, которая искажает истину. И нам нужно просто следовать нашему собственному пониманию новостей и делать все возможное, чтобы освещать события изнутри этих стран и из наших стран и делать это так, чтобы аудитория сознавала правдивость нашей информации", - заявила Хелле Дэйл из американского Фонда «Наследие».
Для заместителя генерального директора единственного крымскотатарского канала ATR, деятельность которого запрещена в Крыму, работа американских СМИ в Украине является спорной. По его мнению, таким образом те, кто сотрудничает с оккупационной властью, получают площадку для выступления.
"Работа журналистов по стандартам западной журналистики, где должны быть представлены мнения и точки зрения, она превращается во многом, но не во всем, в визит Бернарда Шоу на Беломорканал. Они, например, рассказывают, американские СМИ, о так называемых крымскотатарских общественных организациях, которые легально действуют в Крыму. А мы все прекрасно знаем, что действовать в Крыму легально может только та крымскотатарская организация, которую создала ФСБ", - сказал Айдер Муждабаев, заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR.
Марго Гонтар из STOPFAKE на протяжении нескольких лет занимается разоблачением фейков. Она считает, что журналисты должны оставаться не только объективными, но и нести социальную ответственность.
"Все сказанное нами и переданное нами, и предоставленное нами оно потом начинает жить своей жизнью и вызывать какие-то реакции и последствия. Поэтому единственный способ – это отдавать себе отчет, что вся предоставленная информация станет публичной и больше не будет возможности ее остановить и как-то на это повлиять. Наша задача, как журналистов, это быть ушами и глазами аудитории, которая не может быть на месте", - сказала Марго Гонтар.
Она считает, что самим противостоять российской дезинформации и фейковым новостям можно с помощью нескольких простых вещей: находить и разоблачать информацию, заниматься образованием граждан и органов власти, а также производить качественный информационный контент.
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