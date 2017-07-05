Украинские власти заявили о предотвращении новой кибератаки

Глава МВД Аваков сообщил, что киберполиция обнаружила следы работы киберпреступников «с очевидными источниками» из России
Украинской киберполиции удалось заблокировать вторую кибератаку против Украины, сообщил в среду министр внутренних дел Арсен Аваков.
Эксперты до сих пор пытаются установить, кто стоял за атакой с использованием вредоносного вируса, поразившего компьютерные системы крупных компаний по всему миру.
Представители украинской разведки и компаний, работающих в сфере безопасности, заявили, что первые заражения в ходе той атаки происходили с использованием вредоносного обновления, выпущенного компанией M.E.Doc, но владельцы компании отвергают эти заявления.
Аваков написал в Facebook, что атака началась в 13:40 по местному времени и должна была достигнуть своего пика к 16 часам.
По его словам, к 15 часам киберполиция заблокировала отправку и активацию вируса с серверов информационной системы M.E.Doc.
«Атака была остановлена. Серверы изъяты, вместе со следами воздействия киберпреступников с очевидными источниками из Росийской Федерации», – заявил Аваков.
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