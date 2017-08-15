Владимир Гройсман: информация о поставках украинских двигателей в КНДР – это провокация

КИЕВ – Провокацией против Украины назвал премьер-министр Владимир Гройсман информацию о поставках украинских двигателей для северокорейских ракетных программ. Об этом председатель украинского правительства заявил 15 августа журналистам по итогам рабочего визита в Днепропетровскую область.

«Это провокация против Украины, я полностью опираюсь на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны о том, что такого не было в природе. […] Глубоко убежден в том, что это абсолютная провокация по отношению к Украине», – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Глава украинского правительства подчеркнул, что ничего подобного не было, и не могло быть.

Мы можем говорить о том, что, если это пиар-компания, то она преследует несколько целей – дискредитировать Украину и создать для Киева дополнительные проблемы в роботе с командой администрации Дональда Трампа

Украинские издания 15 августа цитируют разъяснения эксперта Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies) Майкла Эллемана в которых он «объясняет информацию для газеты Нью-Йорк Таймс по поводу источника двигателей для межконтинентальных баллистических ракет КНДР».

«"Южное" является одним из нескольких возможных источников поставок двигателей в КНДР, другие возможные источники находятся в России», – написал он в Твиттере, сообщает 15 августа сайт телеканала 112.ua.

О попытке дискредитации Украины

По словам украинского политического эксперта Бориса Кушнирука, конфликт с Северной Кореей в информационной сфере приобретает обороты, опасные для всего мира, и поэтому какие-либо материалы, связанные с ракетными технологиями, вызывают повышенное внимание прессы, политиков и экспертов.

«Конечно, эти обвинения в адрес Украины специалистам покажутся откровенной глупостью. Технологически «Южмаш» не имеет отношения к тем типам двигателей, которые использует Северная Корея. Мы можем говорить о том, что, если это пиар-компания, то она преследует несколько целей – дискредитировать Украину и создать для Киева дополнительные проблемы в роботе с командой администрации Дональда Трампа. Это возможность заблокировать любые поставки оружия для Украины до тех пор, пока не будет сделан “разбор полетов” о достоверности информации», – говорит Борис Кушнирук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Борис Кушнирук считает, что «Южмаш» в состоянии производить определенного типа ракеты для космоса, и это другой тип технологий, не связанный с северокорейскими ракетами, о которых идет речь в Нью-Йорк Таймс.

«Убежден, что нет достоверности в этой информации. У каждого предприятия в СССР была своя специализация, и «Южмаш» не занимался производством такого типа силовых установок», – отмечает Борис Кушнирук.

Роль Украины в скандале

Политический аналитик Петр Охотин говорит о том, что в скандале вокруг информации о якобы причастности украинского предприятия «Южмаш» к поставкам двигателей в КНДР эксперты уже заметили определенное сходство с историей о якобы имевшим место нарушении Украиной эмбарго на поставки оружия, в частности – в Ирак.

«В свое время информация и скандал вокруг якобы поставок радиолокационных станций «Кольчуга» в Ирак серьезно ухудшили отношение Соединенных Штатов к президенту Леониду Кучме. В раскрутке сегодняшней истории, очевидно, наиболее заинтересована Россия, ведь тогда Киев гарантированно теряет репутацию надежного партнера в глазах официального Вашингтона», – говорит Петр Охотин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Информацию о вероятном сотрудничестве Украины и КНДР, по его словам, следует рассматривать через призму напряжения отношений, деклараций о военной угрозе со стороны Пхеньяна в адрес американских территорий, желания КНДР ударить по тихоокеанскому острову Гуам.

«Но роль Украины в появившейся информации преувеличена. Вероятнее всего, что комплектующие к северокорейским ракетам поставлялись Российской Федерацией, которая имела доступ к технической документации «Южмаша». Самыми главными вопросами являются доказательства «украинского следа», пока они не являются убедительными. Украина стоит выждать с ответом и выразить свою готовность предоставить все материалы для аудита международным партнерам», – подчеркивает Петр Охотин.

Украинская реакция на публикацию в NYT

Информационное агентство Интерфакс-Украина 14 августа процитировало информацию, размещенную на странице лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко о том, что Украина может попасть под санкции и лишиться помощи партнеров в случае, если подтвердится обнародованное в The New York Times журналистское расследование о возможной причастности украинской авиакосмической отрасли к ракетным технологиям КНДР.

Для того чтобы ракету и двигатель соответствующим образом использовать, необходимо иметь доступ к технологии производства ракетного топлива. Такой технологии Корея не имеет. Ее имеют, по большому счету, две стороны: Россия и Китай

Позже, 15 августа, представители «Батьківщини» опровергли эту информацию, написав, что «Facebook-страница нашей политической силы была использована для провокации против нашей команды. На официальном сайте партии «ВО Батьківщина» не было обнародовано ни одной позиции нашей команды относительно публикации в газете The New York Times».

«Эта провокация в очередной раз доказывает, что нет границы технологиям, которые используют против "Батьківщини» наши оппоненты!» – отмечается в опровержении.

В интервью изданию Страна.ua информацию The New York Times генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев назвал «выдумкой кого-то, кто желает напомнить о себе, показать результат своей работы и выпятить свое имя».

Украинское национальное информационное агентство сообщает слова и.о. председателя Государственного космического агентства Юрия Радченко о том, что «украинские предприятия никогда не производили, не проектировали боевых ракет, только космические в сотрудничестве с Россией».

«Для того чтобы ракету и двигатель соответствующим образом использовать, необходимо иметь доступ к технологии производства ракетного топлива. Такой технологии Корея не имеет. Ее имеют, по большому счету, две стороны: Россия и Китай. Государственное космическое агентство поручило конструкторскому бюро «Южное» дать заключение, каким образом эта технология могла попасть в Корею. На сайте технического агентства, на сайте КБ «Южное» была опубликована информация, что эти технология и изделия не могли попасть в Корею с территории Украины», – сказал Юрий Радченко журналистам 15 августа.

Доклад Эллемана: могло быть в прошлом

Напомним, что в докладе Майкла Эллемана из Международного института стратегических исследований, который вызвал возмущение украинской стороны, отмечается, что северокорейские ракеты, использовавшиеся в недавних запусках, были сделаны на основе двигателя РД-250, который когда-то производился на заводе в городе Днепр (ранее – Днепропетровск).

Возможно, они были закуплены через коррумпированных сотрудников и незаконно перевезены в Северную Корею с помощью преступных сетей, говорится в докладе, опубликованном 14 августа, цитаты из которого легли в основу статьи в The New York Times. Майкл Эллеман на страницах сайта Международного института стратегических исследований утверждает, что «могло произойти в период между распадом СССР и нынешним военным кризисом в Украине.