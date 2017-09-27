В Винницкой области произошел пожар на складе боеприпасов

Из-за мощных взрывов и пожара на складе боеприпасов в центральной Украине власти эвакуировали 24 тысячи человек и закрыли воздушное пространство над регионом. Об этом сообщили в среду официальные лица.

Взрывы произошли вечером во вторник на военной базе в районе города Калиновка Винницкой области, расположенного в 270 километрах от Киева, говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Один человек получил ранения, отмечается в сообщении.

Прибывший в регион через несколько часов премьер-министр Владимир Гройсман, заявил, что причиной инцидента стали «внешние факторы».