В Винницкой области произошел пожар на складе боеприпасов

Один человек получил ранения
Из-за мощных взрывов и пожара на складе боеприпасов в центральной Украине власти эвакуировали 24 тысячи человек и закрыли воздушное пространство над регионом. Об этом сообщили в среду официальные лица.
Взрывы произошли вечером во вторник на военной базе в районе города Калиновка Винницкой области, расположенного в 270 километрах от Киева, говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Один человек получил ранения, отмечается в сообщении.
Прибывший в регион через несколько часов премьер-министр Владимир Гройсман, заявил, что причиной инцидента стали «внешние факторы».
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