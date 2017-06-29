Украина обвинила Россию в организации кибератаки вируса-вымогателя

КИЕВ – Представитель украинских властей заявил, что Россия стояла за кибератакой, которая произошла днем ранее и поразила компьютеры министерств, электросетей, банков и даже международного аэропорта Киева.

Секретарь Совета национальной безопасности и оброны Украины Александр Турчинов выступил с этим заявлением после кибератаки во вторник, от которой пострадали компании по всему миру.

Инцидент напоминал майскую атаку вируса-вымогателя, который поразил медучреждения в Великобритании.

Кибератака, которую премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал «беспрецедентной», была вызвана вариантом компьютерного вируса под названием «Петя», который грозил стереть данные с пораженного компьютера, если пользователь не выплатит выкуп в неотслеживаемых биткоинах.

Однако некоторые эксперты считают, что вымогательство было лишь уловкой, а настоящей целью хакеров было уничтожение данных.

Хотя никто не взял на себя ответственность за кибератаку во вторник, украинские власти говорят об убедительных косвенных доказательствах, связывающих масштабную атаку с Россией.

Россию обвиняли в масштабной кибератаке на соседнуюю Эстонию в 2007 году. Американские власти и частные фирмы также обвиняют Россию в проведении многочисленных кибератак в связи с президентскими выборами в США в 2016 году.

Ранее Киев обвинял Россию, которая в 2014 году аннексировала Крымский полуостров, в кибератаках на украинскую инфраструктуру и энергосети.