Генштаб Украины предусмотрел меры на случай угрозы со стороны учений «Запад-2017»

КИЕВ – Генеральный штаб Вооруженных cил Украины предусмотрел ряд мер для реагирования на угрозы, которые несут в себе учения «Запад-2017».

Мы расцениваем эти учения как шаг, который несет угрозу для Украины

Об этом 16 августа заявил министр обороны Украины, генерал армии Степан Полторак во время общения с журналистами.

«Мы отслеживаем ситуацию и знаем о передвижении российских войск вдоль украинской границы. Мы понимаем, какие угрозы могут возникнуть, и будем адекватно реагировать на опасность», – сообщает пресс-служба украинского военного ведомства слова министра обороны Украины.

Министр Степан Полторак указал на отношение украинских военных к предстоящим российско-белорусским военным учениям.

«Мы расцениваем эти учения как шаг, который несет угрозу для Украины» – сказал министр обороны. Он отметил, что Генштаб Вооруженных сил предусмотрел ряд мер для реагирования на угрозы, которые несут в себе учения «Запад-2017».

Степан Полторак сообщил украинской прессе о том, что в военном параде ко Дню независимости примут участие десять подразделений из других стран, девять из которых – члены НАТО.

«В военном параде, который состоится ко Дню независимости Украины 24 августа на Крещатике, будут принимать участие десять подразделений из разных стран, девять из них – от Североатлантического альянса», – отметил генерал армии Степан Полторак.

Есть данные разведки НАТО и соседей о том, что учения– это просто ширма для ввода российских войск в Беларусь

Из официальных источников известно, что российско-белорусские стратегические маневры «Запад-2017» пройдут 14-20 сентября, в них планируется задействовать около тринадцати тысяч человек. Учения носят плановый характер и проводятся раз в два года.

По данным независимой белорусской прессы, в связи с прибывающим большим числом российских военных – порядка 24 тысяч человек, что «практически вдвое превышает число сил, планируемых для участия "Западе"», – эти учения будут «ассоциироваться именно с учениями на территории России, а не Беларуси», сообщает издание-проект Belarus Security Blog.

Тревожные для соседей маневры

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко называет обоснованной тревогу соседних с Беларусью стран по поводу предстоящих военных учений «Запад-2017».

«Тревоги не может не быть, потому, что больше трех лет идет война России против Украины, а отношения Запада с Кремлем достигли наихудшего момента с периода «холодной войны». Причина такого отношения одна – политика России, проводится системная работа по нагнетанию политики по отношению к Западу, к соседним странам.

Есть данные разведки НАТО и соседей о том, что учения– это просто ширма для ввода российских войск в Беларусь», – отметил Павел Жовниренко в комментарии корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

В начале Второй мировой войны Гитлер обещал уважать нейтралитет Нидерландов и Бельгии и, тем не менее, через эти территории была повержена Франция

Павел Жовниренко напоминает, что учебные задачи на маневрах «Запад-2017», всегда были направлены на реализацию легенды удара или противодействия западным странам.

«Например, во время предыдущих учений отрабатывалась возможность превентивного ядерного удара по Варшаве», – считает Павел Жовниренко.

Заявление президента Александра Лукашенко в Киеве 21 июля о том, что Беларусь никогда не будет территорией агрессии для Украины, по его словам, следует рассматривать в контексте политической риторики.

«Да, Александр Лукашенко никогда не нарушал своих слов по отношению к Украине и он, может быть, так и думает, но он является главнокомандующим только белорусских Вооруженных сил. А то, что находится под руководством российского Генштаба, ему не подотчетно. В начале Второй мировой войны Гитлер обещал уважать нейтралитет Нидерландов и Бельгии и, тем не менее, через эти территории была повержена Франция», – говорит Павел Жовниренко.

Такая мощная концентрация техники и силы на границах с Украиной чревата казусами, когда самолет, например, несанкционированно пересечет границу

Он называет очень важным событием желание западных украинских партнеров, членов НАТО направить своих военных для участия в параде по случаю Дня независимости республики.

«Запад показывает и демонстрирует свою поддержку участием военных НАТО в праздничном параде. Такого не было никогда за все годы независимости Украины», – подчеркивает Павел Жовниренко.

«Запад-2017», как масштабные маневры со времен Союза

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов считает, что по масштабности учения «Запад-2017» сравнимы с маневрами, которые проводил Советский Союз.

«Учения концентрируют огромное количество сил, которые образовывают из себя ударную боеспособную группировку, носят наступательный характер. В условиях аннексии Крыма и оккупации Донбасса они вызывают напряжение не только в мире, Украина должна учитывать все связанные с ними риски.

Кроме того, аналитики НАТО говорят об угрозах для Беларуси, скрытой аннексии республики. Россия может превратить соседнюю республику в военный плацдарм, отказавшись выводить военные группировки, и Минск утратит возможности для политического маневрирования», – подчеркивает в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» Александр Леонов.

Он считает, что ситуация с учениями может «качнуться в любую сторону», поскольку никто не застрахован, тем более, от незапланированных ошибок или отказов военной техники.

«Такая мощная концентрация техники и силы на границах с Украиной чревата казусами, когда самолет, например, несанкционированно пересечет границу. Такие ситуации возможны, а в условиях накала ситуации, ошибка на учениях может привести к эскалации конфликта. Украина должна готовиться к самому худшему для того, чтобы цена гипотетической агрессии была максимальной», – подчеркивает Александр Леонов.

Правда, он отмечает, что подобные сценарии, это пока, «к счастью, теория, но в наше время самые мрачные фантазии могут превращаться в правду». Александр Леонов называет очень символичным для поддержки Украины и ее суверенитета участие военных из стран НАТО параде по случаю Дня независимости.

«Это демонстрация поддержки в ближайшее время. Очевидно, что официальному Киеву хотелось бы большей поддержки, но если произойдет новый виток агрессии, то Россию ожидают максимальные экономические санкции, а Украина получит летальное оружие», – отмечает Александр Леонов.

О параде и перспективах Украины

Политический эксперт Дмитрий Воронков на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что участие военных из девяти стран НАТО в киевском параде – это «очень позитивный момент».

«В определенной степени это указывает на успешное выполнение дальнейших евроинтеграционных процессов со стороны власти. Конечно, никто не говорит о том, что мы завтра вступим в НАТО и в принципе к Североатлантическому альянсу можно относиться по-разному, но, тем не менее, это свидетельство западной политической поддержки», – отмечает Дмитрий Воронков.

Свою запись на странице он заканчивает фразой о том, что НАТО – далеко не грезы, а реальная перспектива для Украины.