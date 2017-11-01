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В доме сына главы МВД Украины Арсена Авакова прошли обыски

Арсен Аваков

Антикоррупционные органы Украины сообщили, что обыски связаны с делом о растрате бюджетных средств при закупках для МВД

Следователи антикоррупционных органов Украины провели обыски в доме сына министра внутренних дел Арсена Авакова по делу о растрате, в котором, предположительно, замешан близкий соратник президента Петра Порошенко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в Facebook, что обыски связаны «с возможной растратой бюджетных средств при закупке рюкзаков министерством внутренних дел».

Аваков подтвердил сайту «Украинская правда», что детективы НАБУ «пришли к моему сыну, чтобы провести обыск».

На видео, опубликованном позднее несколькими украинскими информационными сайтами, показано, как следователи НАБУ задержали сына Авакова, Александра.

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