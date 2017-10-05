В домах сотрудников Ходорковского прошли обыски

Следственный комитет заявил, что они связаны с делом ЮКОСа, возбужденным в 2003 году
Российские следователи и полиция провели обыски в домах по меньшей мере пятерых сотрудников, работающих на находящегося за рубежом олигарха Михаила Ходорковского, в связи делом ЮКОСа – когда-то крупнейшей нефтяной компании России.
Следственный комитет России заявил в четверг, что обыски связаны с уголовным делом, связанным с компанией ЮКОС и возбужденным в 2003 году.
«В целях тщательной проверки обстоятельств осуществляемого финансирования и в рамках расследования обстоятельств распоряжения в РФ денежными средствами, вырученными от легализации ранее похищенного имущества… проводятся обыски в жилище и на местах работы индивидуальных предпринимателей и иных лиц, финансируемых из-за рубежа со счетов организаций, подконтрольных Михаилу Ходорковскому, Леониду Невзлину и другим участникам возглавляемой ими группы», – цитирует ТАСС представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
Российское телевидение в четверг показало кадры, на которых полицейский кладет человека на пол лицом вниз и сковывает его руки за спиной.
Компания ЮКОС была ликвидирована в 2007 году после объявления себя банкротом, а ее глава Михаил Ходорковский был приговорен к тюремному заключению.
В деле Ходорковского многие видят месть Кремля за его политические амбиции.
Проведя десять лет в тюрьме, Ходорковский был помилован, но продолжает выступать против президента России Владимира Путина, находясь за рубежом.
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