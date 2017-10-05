В домах сотрудников Ходорковского прошли обыски

Российские следователи и полиция провели обыски в домах по меньшей мере пятерых сотрудников, работающих на находящегося за рубежом олигарха Михаила Ходорковского, в связи делом ЮКОСа – когда-то крупнейшей нефтяной компании России.

Следственный комитет России заявил в четверг, что обыски связаны с уголовным делом, связанным с компанией ЮКОС и возбужденным в 2003 году.

«В целях тщательной проверки обстоятельств осуществляемого финансирования и в рамках расследования обстоятельств распоряжения в РФ денежными средствами, вырученными от легализации ранее похищенного имущества… проводятся обыски в жилище и на местах работы индивидуальных предпринимателей и иных лиц, финансируемых из-за рубежа со счетов организаций, подконтрольных Михаилу Ходорковскому, Леониду Невзлину и другим участникам возглавляемой ими группы», – цитирует ТАСС представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

Российское телевидение в четверг показало кадры, на которых полицейский кладет человека на пол лицом вниз и сковывает его руки за спиной.

Компания ЮКОС была ликвидирована в 2007 году после объявления себя банкротом, а ее глава Михаил Ходорковский был приговорен к тюремному заключению.

В деле Ходорковского многие видят месть Кремля за его политические амбиции.

Проведя десять лет в тюрьме, Ходорковский был помилован, но продолжает выступать против президента России Владимира Путина, находясь за рубежом.