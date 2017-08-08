Сергей Удальцов вышел на свободу

Российский оппозиционный активист Сергей Удальцов освобожден из тюрьмы после отбытия срока.

О выходе Удальцова на свободу сообщила его жена Анастасия, которая написала, что он «полон оптимизма и позитивных эмоций».

Удальцов был приговорен к 4,5 годам тюрьмы в связи с его ролью в массовых протестах в мае 2012 года против президента Владимира Путина, которые завершились столкновениями с полицией.

Удальцов был одним из главных организаторов серии массовых уличных протестов в Москве в 2011-2012 годах против возвращения Путина на пост президента.

После инаугурации Путина Кремль инициировал принятие ряда законов, ограничивающих проведение демонстраций и деятельность неправительственных организаций.