Uber планирует запустить сервис летающих такси к 2020 году

Компания Uber заявила, что подписала договор с НАСА о разработке парка летающих такси с возможностью вертикального взлета и посадки к концу десятилетия.

Как заявила в среду компания, она рассчитывает выполнить первый заказ на летающее такси к 2023 году, хотя пока на ее пути остаются некоторые препятствия.

Главный менеджер по продуктам компании Джефф Холден выразил надежду, что новый сервис позволит сократить длительность поездок, уменьшить загрязнение окружающей среды от автотранспорта в крупных городах, а со временем эта услуга станет дешевле, чем вождение собственного автомобиля. При этом он отметил, что на начальном этапе она может быть дороже.

По оценкам Uber, на данный момент поездка из Сан-Франциско в Сан-Хосе в час пик занимает два часа и стоит около 111 долларов. По воздуху тот же маршрут можно проделать за 15 минут.

Изначально поездка будет стоить 129 долларов, однако, по словам компании, в ближайшее время стоимость сократиться до 43 долларов, а впоследствии и до 20.

Компания заключила контракт с NASA, чтобы преодолеть некоторые логистические сложности, связанные с запуском новой технологии.

Среди этих сложностей – получение сертификатов на новые транспортные средства и создание системы предотвращения столкновений в воздушном пространстве над городами.

«Договор, который мы подписали с НАСА, касается сотрудничества в сфере управления воздушным трафиком», – пояснил Холден в интервью NBC News.