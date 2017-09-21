Россия заявила, что откроет ответный огонь в случае обстрела войск в Сирии

Россия заявила в четверг, что она предупредила США, что нанесет удар по районам в Сирии, где действует американский спецназ и поддерживаемые США ополченцы, если они откроют огонь по российским войскам.

По заявлениям Москвы, такие обстрелы уже происходили дважды.

Россия имеет в виду Демократические силы Сирии (ДСС) – альянс из курдских и арабских ополченцев, сражающихся вместе с коалицией во главе с США.

По заявлениям Москвы, альянс отвлекся от борьбы за Ракку и перенес усилия на Дейр-эз-Зор, где российский спецназ помогает сирийской армии вытеснять боевиков «Исламского государства».

Министерство обороны России заявило, что ДСС заняли позиции на восточном берегу Евфрата вместе с американским спецназом и дважды открывали минометный и артиллерийский огонь по сирийским войскам, работающим вместе с российским спецназом.

«Представителю командования вооруженных сил США в Эль-Удейде (американский центр управления в Катаре) в жесткой форме доведено, что попытки обстрелов, где находятся боевики ДСС, будут немедленно пресекаться, – заявил представитель минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. – Огневые точки в данных районах будут сразу подавляться всеми имеющимися средствами поражения».