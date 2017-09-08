США следят за продвижением сирийской армии в провинции Дейр-аз-Зур

ВАШИНГТОН – Международная коалиция во главе с США заявила, что следит за действиями сирийской армии, чтобы та не перешла демаркационную линию, проходящую через город Дейр-аз-Зур.

«Мы ведем наблюдение и следим за тем, где они находятся и куда двигаются, в то время как они подходят все ближе к центральной части долины Евфрат», – сказал официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон.

Диллон добавил, что самолеты коалиции продолжают наносить удары по позициям ИГ в Дейр-аз-Зуре, в то время как Сирийские демократические силы вместе с местными дружинами готовятся к наступлению к северо-востоку от демаркационной линии.

Когда начнется это наступление, он не уточнил.

Демаркационная линия в Дейр-аз-Зуре была проведена по договоренности между США и Россией в конце 2015 года, чтобы отделить районы их действий в Сирии и предотвратить случайные столкновения.

Широкая линия проходит от города Табка, примерно в 45 км к западу от самопровозглашенной столицы ИГ, Ракки, и идет параллельно реке Евфрат, которая протекает через провинцию Дейр-аз-Зур в направлении города аль-Букамаль, расположенного на границе с Ираком. Линия разделяет провинцию Дейр-аз-Зур и одноименный город на две части.

«Мы продолжим предотвращение конфликтных ситуаций в соответствии с необходимостью, – сказал Диллон журналистам по телемосту из Багдада в четверг. – Мы продолжим вести эту линию вниз к центральной части долины реки Евфрат».

Ранее на этой неделе сирийской армии удалось войти в пригород Дейр-аз-Зура и прорвать блокаду так называемого анклава 137-го полка, который на протяжении трех лет находился под осадой ИГ.