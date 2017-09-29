Компания Twitter закрыла 200 аккаунтов, связанных с Россией

Представители Twitter рассказали комитетам по разведке Сената и Палаты представителей, что компания закрыла более 200 аккаунтов, которые оказались связаны с Россией и ее действиями по вмешательству в американскую политику.

Ранее прошли аналогичные закрытые слушаний с компанией Facebook, которая также согласилась предоставить законодателям 3000 связанных с Россией рекламных постов, нацеленных на разжигание социально-политических противоречий.

Комитеты изучают историю распространения ложных новостей и пытаются установить, помогал ли кто-то в США находить целевую аудиторию для такого контента. В случае с Twitter это подразумевает также так называемых ботов – аккаунты, создаваемые для быстрого автоматического распространения информации.

«Мы пришли к выводу, что из около 450 аккаунтов, которыми Facebook поделилась в рамках своего расследования, 22 имели связанные аккаунты в Twitter. Все выявленные аккаунты были заблокированы в Twitter за нарушение правил, – сообщила администрация Twitter в четверг днем. – Кроме того, мы нашли еще 179 связанных аккаунтов и приняли меры в отношении тех из них, что нарушали наши правила».

Twitter также утверждает, что российский информационный сайт RT в 2016 году потратил 274 100 долларов на рекламу в соцсети.

Однако, несмотря на эти разоблачения, некоторые законодатели разочарованы поведением Twitter. Так, член Палаты представителей Адам Шифф заявил: «Значительная часть информации, которую Twitter использовал для выявления связанных с Россией аккаунтов, была получена из анализа Facebook, и очевидно, что Twitter следует проделать большую работу, чтобы понять глубину и масштабы российской активности во время предвыборной кампании».

Сенатор Марк Уорнер из штата Вирджиния в свою очередь заявил, что компания «продемонстрировала недопонимание того, насколько серьезен этот вопрос и какую угрозу он представляет для демократических институтов».

Пока встречи с технологическими компаниями проводились за закрытыми дверями, но комитеты по разведке обеих палат планируют провести публичные слушания по поводу использования онлайн-инструментов с целью повлиять на выборы.

Комитеты пригласили на слушания представителей Facebook, Twitter и головной компании Google, Alphabet. В Палате представителей слушание намечено на октябрь, в Сенате – на начало ноября.