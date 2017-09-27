Твиты станут длиннее

Некоторые пользователи Твиттера смогут публиковать более длинные сообщения. Компания объявила, что увеличивает лимит в 140 знаков в два раза – до 280 символов, но воспользоваться нововведением сможет лишь «малая группа» пользователей.

Компания не сообщила, попадет ли в эту группу активный пользователь Твиттера президент США Дональд Трамп, но поскольку эта функция будет доступна «случайной выборке» пользователей, то это возможно.

Нововведение не будет доступно на японском, корейском и китайском языках, поскольку иероглифы позволяют передавать больше информации, используя меньше символов.