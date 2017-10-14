Турция размещает своих военных наблюдателей в сирийской провинции Идлиб

Турция развернула свои подразделения в Сирийской провинции Идлиб в рамках усилий по прекращению контроля джихадистов над этим регионом.



Турецкие военные власти в пятницу заявили, что турецкие силы создают наблюдательные посты в этой провинции. Газета Hurriyet сообщает, что Турция направила в северо-западный сирийский регион более 100 солдат и 30 единиц бронетехники. Газета уточняет, что в ближайшие дни будут развернуты дополнительные турецкие подразделения.



Войска Турции поддерживают Свободную сирийскую армию - сирийских повстанцев, которые выступают за свержение президента Башара Асада.



В телеобращении в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «Мы сказали, что придем неожиданно ночью, и вчера ночью... мы начали операцию», сославшись на операцию, которая началась в четверг.



«У нас есть граница длиной 911 километров с Сирией, и нам угрожают», - сказал Эрдоган.



В настоящее время в Турции находится около 3 миллионов беженцев из Ирака и Сирии. Эксперты по безопасности предупреждают, что Турция может столкнуться с гуманитарным кризисом, а также с угрозой со стороны джихадистов, базирующихся в Идлибе.



Нынешняя турецкая военная акция в Сирии началась после того, как турецкие, иранские и российские дипломаты провели встречу в прошлом месяце в столице Казахстана - Астане и договорились о создании зоны деэскалации в Идлибе, которая включала бы размещение наблюдателей.