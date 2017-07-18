«Исламское Государство» несет потери в Турции

Турецкие спецслужбы наносят смертельные удары по ячейкам и сетям «Исламского государства» в стране, заявил на условиях анонимности «Голосу Америки» высокопоставленный турецкий чиновник.

«После новогодней атаки «ИГ» в Стамбуле, которая забрала жизни 39 человек, Турция нанесла тяжелые удары по этой экстремистской организации», - заявил чиновник. «Турция является частью международной коалиции против «Исламского государства». Мы, как обычно, настроены решительно и продолжаем бороться не только с «ИГ», но и со всеми другими террористическими организациями».

На прошлой неделе турецкие силы безопасности провели операцию по нейтрализации предполагаемой ячейки «ИГ» в городе Конья в центральной части Анатолии, убив, по меньшей мере, пять бойцов «ИГ».

Согласно сообщениям турецких СМИ, за последние несколько недель турецкие спецслужбы задержали 233 человека, подозреваемых в связях с «Исламским государством» в 29 разных провинциях.

В число задержанных не вошли 29 подозреваемых, арестованных турецкими спецслужбами в начале июля в Стамбуле.

Согласно сообщениям турецких СМИ, большинство подозреваемых, задержанных во время рейдов по всей стране, были иностранными гражданами и, как утверждается, готовились к проведению атак на территории Турции.

Министерство внутренних дел Турции недавно опубликовало отчет об иностранных гражданах в рядах «ИГ». Возглавил список Тунис. За ним следуют граждане Саудовской Аравии, Казахстана, Франции, России и Бельгии.

В том же докладе говорится, что иностранные граждане, прибывающие в Турцию с целью стать членами «Исламского государства», пытаются перебраться в зоны боевых действий в Сирии и Ираке.

Всеохватывающее наступление

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно заявил, что Турция депортировала 5000 человек, подозреваемых в связях с террористическими организациями. Анкара также отказала во въезде более 50000 человек и очистила один из приграничных районов от бойцов «Исламского государства».

Йесугай Аксакал - бывший сотрудник правоохранительных органов и эксперт по борьбе с терроризмом - заявил «Голосу Амерки», что после серии операций, по обеспечению безопасности в Турции, ячейки «ИГ» были разгромлены, и что способность террористической группировки совершать нападения значительно уменьшилась.

«Турция также делится разведывательными данными с западными странами. Это не зависит от политических отношений. Сотрудничество в области разведки помогает предотвратить террористические акты в разных странах», - сказал Аксакал.

Метехан Демир, турецкий эксперт по безопасности, который следит за деятельностью «ИГ» в Турции и в других странах, сказал «Голосу Америки», что 2017 стал губительным годом для «Исламского государства» в Турции.

«Только за последние шесть месяцев сто важных представителей «ИГ» были пойманы турецкими силами безопасности», - сказал Демир.

Операция «Щит Евфрата», проводившаяся Анкарой в северной части Сирии с августа 2016 года по март 2017, привела к большим потерям среди «ИГ».

По данным турецких СМИ, сославшихся на турецких военных, было уничтожено более 2600 боевиков «ИГ» и «нейтрализовано» еще 3060 человек. Турецкая сторона потеряла 72 солдата.

С 2013 года «Исламское государство» провело 14 атак на территории Турции, в результате чего, по словам властей, погибло более 300 человек и еще 1300 получили ранения.

Обмен разведданными

Аналитики полагают, что обмен информацией имел решающее значение в последних операциях против «ИГ» в Турции.

«Я считаю, что турецкая разведка проводит хорошую работу против «ИГ». Она также тесно сотрудничает с европейскими спецслужбами», - сказал турецкий эксперт по вопросам безопасности Метехан Демир.

На прошлой неделе глава внутренней разведки Германии (BfV) Ханс-Георг Маасен заявил, что Анкара и Берлин продолжают сотрудничать по вопросам безопасности, несмотря на политические разногласия.

«Геостратегическая ситуация в Турции демонстрирует, что мы заинтересованы в сотрудничестве с Турцией в борьбе с терроризмом», - сказал Маасен.

Страна, находящаяся на передовой борьбы с «Исламским государством»

Государственный департамент США высоко оценил усилия Турции в борьбе с «ИГ».

«Соединенные Штаты тесно сотрудничают с Турцией, нашим давним союзником по НАТО и главным партнером в Глобальной коалиции против ИГИЛ», - сказал официальный представитель Госдепартамента США «Голосу Америки». «Турция находится на передовой борьбы с внешними операционными сетями ИГИЛ, и мы продолжим сотрудничать с Турцией в вопросах решения важных задач, связанных с правоохранительной деятельностью и борьбой с терроризмом».

Американский чиновник также добавил, что США поддержали операцию Турции по очистке своей приграничной территории от «ИГ», и что США регулярно координирует действия с Турцией, направленные на предотвращение пересечение границы ИГИЛ и планирования «Исламским государством» внешних операций.

Несмотря на продолжающееся сотрудничество, Анкара и Вашингтон имеют некоторые различия в подходах к проведению военной кампании.

Турция недовольна недавним решением США вооружить курдские отряды в Сирии, играющих важную роль в битве за де-факто «столицей» «Исламского государства» в Сирии Ракой.

Анкара заявляет, что поддерживаемые США курдские силы имеют связи с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической организацией.

Аналитики считают, что напряженность в отношениях отходит на задний план, когда дело доходит до обмена информацией о тайных убежищах и операциях «ИГ».

«Турция является важной частью международной коалиции против «ИГ». Хотя некоторые различия в тактике борьбы с ИГИЛ действительно существуют, сотрудничество продолжается», - заявил «Голосу Америки» директор Института Потомак по исследованию терроризма Йонах Александр.

«Турция доказала, начиная корейской войной и нынешней ситуацией на Ближнем Востоке, что она является надежным союзником, который готов и способен внести свой вклад в поддержание интересов США и Запада», - добавил он.