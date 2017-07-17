Годовщина переворота в Турции подчеркнула политический раскол в обществе

СТАМБУЛ – Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл мемориал в память о 250 погибших при сопротивлении попытке военного переворота год назад.

Монумент, установленный напротив огромного президентского дворца Эрдогана, представляет собой национальный символ Турции – звезду и полумесяц.

Церемония открытия памятника состоялась после воскресных утренних молитв в присутствии десятков тысяч человек.

«Будьте уверены, никто из предателей, обращающих оружие против нашей страны, нации, свободы и будущего больше никогда не увидит света дня», – заявил Эрдоган под одобрительные возгласы толпы. «[Участники этого переворота] будут умирать снова и снова каждый день, сгнивая за тюремными стенами», – добавил он.

Главное событие двухдневной программы мемориальных мероприятий состоялось вечером в субботу на Мосту мучеников 15 июля. Именно здесь произошли одни из самых кровавых событий попытки переворота, когда солдаты открыли огонь по толпе противников захвата власти, убив 36 человек.

«Мы оторвем головы тем, кто осуществлял переворот», – объявил Эрдоган сотням тысяч людей, собравшимся у моста. Он призвал парламент восстановить смертную казнь, пообещав незамедлительно подписать этот закон, так как, по его словам, необходимо уважать чувства и эмоциональное состояние людей, погибших во время неудачной попытки военного переворота.

В ночь на 15 июля 2016 года вышедшие из подчинения военные попытались захватить власть. Кроме 250 убитых более двух тысяч человек, сопротивлявшихся перевороту, были ранены.

В ту ночь танки давили протестующих, а солдаты стреляли в людей, собравшихся по призыву Эрдогана к сопротивлению. В Анкаре самолеты сбросили бомбы на парламент, а управление полиции было обстреляно с вертолетов.

Памятные мероприятия, начавшиеся в субботу, продолжились в ночь на воскресенье. Около полуночи абоненты телефонных сетей при попытке сделать звонок вместо традиционных гудков услышали в трубке выступление Эрдогана.

Памятные мероприятия подчеркнули политический раскол

Эрдоган обратился к участникам митинга у здания парламента в 2:33 ночи воскресенья – именно в тот момент, когда год назад на здание парламента были сброшены бомбы.

«Солдаты, участвовавшие в перевороте, обесчестили себя, когда бомбили парламент, в то время как наши законодатели возвысились», – сказал Эрдоган, обращаясь к огромной толпе, размахивавшей турецкими флагами.

Церемонию бойкотировала Республиканская народная партия – основная оппозиционная сила, которая жаловалась на то, что ее представителям не разрешили выступить.

Бойкот подчеркнул атмосферу глубокого раскола, в которой проходили памятные мероприятия. Ранее в субботу лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу обрушился с резкой критикой на президента за репрессии, которые начались после переворота и продолжаются до сих пор. Утверждая, что они в первую очередь направлены на подавление легитимной критики, Кылычдароглу задается вопросом, знал ли Эрдоган о предстоящем перевороте, и называет события прошлого года «контролируемым переворотом».

Президент Турции отреагировал на это в субботнем выступлении.

«Некоторые постоянно говорят о "контролируемом перевороте". Они пытаются очернить славное сопротивление нашей страны. Это бесстыдно и аморально», – сказал он. Значительная часть его ключевого выступления в субботу была посвящена атакам на лидера оппозиции, которого Эрдоган назвал «трусом» и предположил, что он даже помогал «осуществлению планов заговорщиков».

За неделю до этого лидер оппозиции организовал митинг в Стамбуле с участием более миллиона человек, призывая отменить чрезвычайное положение.

Эрдоган в своих выступлениях в субботу и воскресенье пообещал не прекращать преследования и заявил, что они, наоборот, будут усилены. Репрессии привели к тому, что более 150 тысяч человек лишились работы. Только в минувшую пятницу чисткам подверглись 7 тысяч человек. По официальным данным, более 50 тысяч человек оказались в тюрьме.

ЕС призывает уважать права человека

Свою озабоченность вновь выразил ЕС. «Любая страна, которая хочет присоединиться к Европейскому Союзу, присоединяется к союзу, основанному на ценностях», – заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в статье, опубликованной в германской газете Bild. Брюссель неоднократно предупреждал, что восстановление смертной казни приведет к отклонению заявки Турции на вступление в ЕС, поданной несколько десятилетий назад.

«Мне неважно, что скажут на это Ханс и Джордж», – заявил Эрдоган ликующей толпе в воскресенье. Президент Турции часто использует фразу «Ханс и Джордж», чтобы выразить пренебрежительное отношение к мнению европейской стороны.

Учитывая, что процесс вступления Турции в ЕС в настоящее время заморожен, и мало кто считает, что у заявки Анкары есть шансы на успех, Брюссель едва ли обладает существенными рычагами влияния.

Но наблюдатели указывают, что вопросы прав человека и особенно смертной казни могут осложнить предпринимаемые усилия по расширению таможенного союза между Анкарой и ЕС. Ранее Эрдоган призывал к восстановлению смертной казни, но потом перестал уделять внимание этому вопросу.