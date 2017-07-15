В Турции отметили годовщину попытки военного переворота

В субботу правительство Турции отметило годовщину неудавшегося военного переворота в стране, уволив около 7400 государственных служащих, а также созвав специальную парламентскую сессию и проведя серию «маршей национального единства».

За год, прошедший поcле попытки переворота, президент Реджеп Тайип Эрдоган уволил не менее 100 тысяч государственных служащих, которых счел сторонниками заговора. Еще 50 тысяч человек были арестованы. Масштабы чистки усугубили политические разногласия в Турции, и вызвали резкую критику среди противников Эрдогана.

В память о попытке переворота в Турции, и на знаменитом Босфорском мосту в Стамбуле, в субботу был открыт «Мемориал мучеников». Мост, ставший местом жёстких столкновений между протестующими и силами режима Эрдогана был переименован в Мост мучеников.

В годовщину кровавых событий в Турции тысячи людей в Стамбуле и Анкаре приняли участие в маршах. Администрация Эрдогана разместила в Стамбуле огромные баннеры, напоминающие о попытке переворота.

Накануне Госдепартамент США обнародовал официальное заявление, в котором высоко оценил действия народа Турции, представителей «всех слоев общества и политических взглядов», которые год назад «вышли на улицы, чтобы сохранить права и свободы своего демократического общества».

«Их действия продолжают напоминать нам о том, что сохранение демократии требует настойчивости, терпимости, инакомыслия и гарантии основных свобод», – говорится в заявлении.

Турецкая оппозиция продолжает утверждать, что правительство Эрдогана движется к авторитаризму, в то время как сам турецкий лидер заявляет, что ограничение некоторых прав необходимо для обеспечения безопасности страны.

По мнению Эрдогана, переворот 2016 года возглавил духовных лидер Фетхуллах Гюлен, на протяжении последних двух десятилетий проживающий в Соединенных Штатах. Сам Гюлен отрицает любую причастность к попытке переворота.

В заявлении, опубликованном в субботу, Гюлен заявил, что «обращение с невиновными гражданами Турции в прошлом году помещает Турцию в категорию стран с наихудшим показателями в том, что касается демократии, верховенства закона и основных свобод».