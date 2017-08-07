Сеул поддерживает американскую политику «максимального давления» на КНДР

СЕУЛ – Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин решительно поддержал американскую политику оказания максимального давления на Северную Корею, после того как Пхеньян назвал усилия Сеула по налаживанию контактов с ним «неискренними».

Южнокорейский лидер в понедельник вернулся из отпуска, чтобы провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом – их первый разговор после второго успешного испытания северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) неделю назад.

Вашингтон и Сеул вновь заявили о поддержке новых санкций ООН в отношении Северной Кореи, которые были одобрены единогласно 15 членами Совета Безопасности ООН, включая США, Китай и Россию.

Новые санкции предусматривают запрет на весь экспорт угля, железа, свинца и морепродуктов из КНДР, а также ограничивают количество граждан Северной Кореи, которые могут работать за пределами страны.

Представитель МИД Японии в воскресенье также приветствовал ужесточение санкций против Северной Кореи, заявив, что настало время для более «эффективного давления» на Пхеньян, а не для диалога.

Более тесное сотрудничество

Белый дом сообщил в понедельник, что президент Трамп и президент Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре «выразили решимость полностью выполнить все соответствующие резолюции и призвать международное сообщество последовать их примеру».

Голубой дом, как называют резиденцию президента Южной Кореи, также выступил за продолжение совместных военных учений с США.

«Президенты двух стран решили продолжить сотрудничество в целях сдерживания и реагирования на новые провокации Северной Кореи, основываясь на прочной совместной оборонной позиции», — заявил представитель президента Южной Кореи Пак Су Хён на брифинге в понедельник.

Лидеры двух стран также обсудили просьбу Сеула о том, чтобы США разрешили Южной Корее удвоить мощность боеголовок ее баллистических ракет – с 500 килограмм до тонны взрывчатки – и увеличить их дальность до 800 километров.

В соответствии с многолетним двусторонним соглашением США устанавливают ограничения на ракетную программу Южной Кореи, чтобы побудить Север поступать так же. Ожидается, что стороны проведут переговоры о внесении изменений в соглашение, которое в последний раз пересматривалось в 2002 году.

После второго испытания северокорейской МБР, Южная Корея также согласилась ускорить развертывание американской системы ПРО THAAD, отменив решение о проведении предварительного расширенного экологического исследования. В первоначальном решении Сеула усматривалась попытка смягчить меры экономического воздействия со стороны Китая, который, по некоторым сообщениям, ввел ограничения на поездки в Южную Корею и импорт из этой страны в связи с появлением THAAD.

Пекин возражает против размещения в регионе современной противоракетной батареи, которая потенциально способна отслеживать военные действия Китая с помощью радара высокого разрешения. Система THAAD предназначена для перехвата ракет среднего радиуса действия на больших высотах, но не МБР.

В воскресенье министр иностранных дел Китая Ван И встретился с южнокорейской коллегой Кан Гён Хва на региональном саммите в Маниле по линии АСЕАН, после чего выразил сомнения в том, что Южной Корее нужна система THAAD.

«Сможет ли THAAD перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты? Думаю, всем довольно ясно, что это невозможно?» – сказал он.

Неудачная попытка наладить отношения

После вступления в должность в мае президент Мун Чжэ Ин пытался найти баланс между давлением и действиями по снижению напряженности в отношениях с ядерной Северной Кореей. Но пока Пхеньян отвергает предложения о диалоге, сотрудничестве и гуманитарной помощи.

Выступая на полях регионального форума АСЕАН, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил своей южнокорейской коллеге Кан Гён Хва, что предложениям Сеула по улучшению отношений с Пхеньяном «не хватает искренности», сообщило южнокорейское информагентство «Рёнхап».

В телефонном разговоре с Трампом Мун Чжэ Ин также сказал, что нужно показать Северной Корее, что дверь к диалогу по-прежнему открыта, но лишь после того, как Пхеньян согласится отказаться от своей ядерной программы.

Китай предлагает «двойную приостановку»

На конференции АСЕАН в Маниле министр иностранных дел Китая Ван И призвал администрацию Мун Чжэ Ина не оставлять попыток наладить межкорейский диалог и снизить потенциал для конфликта.

«Мне кажется, что Север не отверг окончательно положительные предложения Юга», – сказал китайский дипломат.

Ван И также выразил надежду, что США серьезно рассмотрят предложение Китая о «двойной приостановке» военных учений в Южной Корее и ракетных испытаний – в Северной.

Мощный сигнал

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил на форуме АСЕАН, что поддержка новых санкций Китаем и Россией стала мощным сигналом Северной Корее. Вместе с тем он отметил, что «когда возникнут подходящие условия, мы можем сесть за стол переговоров и провести диалог о будущем Северной Кореи, чтобы они чувствовали себя в безопасности и процветали в экономическом плане».

Однако многие эксперты по региональной безопасности сомневаются, что санкции приведут к тому, что правительство Ким Чен Ына сядет за стол переговоров на условиях Вашингтона. Кроме того, существует обеспокоенность, что Пекин будет выборочно соблюдать режим санкций, как он уже делал в прошлом, из-за опасений дестабилизации региона.