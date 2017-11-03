Аккаунт Трампа в «Твиттере» был временно дезактивирован

Аккаунт президента Дональда Трампа в «Твиттере» был «непреднамеренно дезактивирован» из-за ошибки сотрудника компании и не работал 11 минут, после чего он был восстановлен.

Об этом сообщили администрация соцсети.

«Мы узнали, что это сделал сотрудник службы поддержки, работавший в компании последний день. Мы проводим полномасштабное внутреннее расследование», – сообщила компания в собственном «Твиттер»-аккаунте.

«Мы продолжаем выяснять обстоятельства и принимаем меры, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов», – говорилось в твите.