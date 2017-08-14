Советник Трампа Макмастер назвал атаку белых националистов в Вирджинии терроризмом

Белый дом заявил, что президент Трамп осуждает все формы нетерпимости, включая действия сторонников превосходства белой расы
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что насильственные столкновения, произошедшие во время акции сторонников превосходства белой расы в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, «подходят под определение терроризма».
32-летняя Хизер Хейер погибла, когда в группу участников контрдемонстрации в субботу врезался автомобиль. В интервью телекомпании ABC News Макмастер назвал инцидент «преступлением, которое, возможно, было мотивировано ненавистью и нетерпимостью».
Еще 19 человек получили ранения. Кроме того, двое полицейских, наблюдавших за беспорядками с воздуха, погибли в результате крушения вертолета.
Президент Трамп оказался под градом критики за то, что он не осудил ультраправых достаточно адресно и резко. В воскресенье Белый дом выступил в защиту реакции президента на события в Вирджинии.
В заявлении Белого дома, распространенном в воскресенье, говорится, что президент «осуждает все формы насилия, нетерпимости и ненависти, и это, разумеется, включает сторонников превосходства белой расы, Ку-клукс-клан, неонацистов и все экстремистские группировки».
«Он призвал к национальному единству и объединению всех американцев», – отмечается в заявлении.
Примечательно, что заявление не содержит подписи. Обычно такие заявления подписываются пресс-секретарем или другим сотрудником Белого дома.
Вице-президент Майк Пенс выступил в защиту Трампа во время визита в Колумбию в воскресенье, заявив, что президент «недвусмысленно осудил нетерпимость».
«Мы не будем мириться с неонацистами, сторонниками превосходства белой расы и Ку-клукс-кланом», – добавил Пенс.
Министерство юстиции начало расследование возможных нарушений гражданских прав во время событий в Шарлотсвилле – университетском городке в 160 километрах к юго-западу от Вашингтона. Здесь во время акции «Объединим правых» произошли столкновения белых националистов, многие из которых являются сторонниками президента Трампа, с участниками контрдемонстрации.
Пресс-конференция организаторов акции сорвана
Организатор акции, известный белый националист Джейсон Кесслер, в воскресенье обвинил власти Шарлотсвилла в неспособности предотвратить насилие, но осудил его. Но в тот самый момент, когда он говорил, что городские власти «нарушили» право белых националистов на свободу слова, отменив официальный митинг, его окружили сотни кричащих участников контрдемонстрации.
Некоторые люди скандировали лозунги и устраивали шум с помощью барабанов и других инструментов. После того, как женщина повалила его на землю, Кесслер позвал полицию на помощь. В конце концов полицейские его увели. Никаких арестов произведено не было.
В воскресенье на улицах Шарлотсвилла было спокойно. Мэр города Майк Сигнер заявил телекомпании NBC, что убийство Хейер было «терактом, в котором автомобиль использовался в качестве оружия».
Водитель машины Джеймс Алекс Филдс-младший из Огайо был арестован. Ему предъявлены обвинения в убийстве и других преступлениях.
Губернатор Вирджинии Терри Маколифф побывал в двух церквях Шарлотсвилла, где говорил о насилии. Днем ранее он заявил белым националистам, многие из которых приехали для участия в акции из других штатов, что в Вирджинии им не рады, и призвал их уехать. В субботу он объявил чрезвычайное положение после стычек белых националистов, протестовавших против сноса памятника генералу конфедератов, с участниками контрдемонстрации. Участники обеих акций были вооружены щитами.
«Я хочу сказать белым шовинистам и нацистам, прибывшим в Шарлоттсвилль: убирайтесь домой. Вам здесь нет места, – заявил губернатор во время пресс-конференции. – Вам не рады в этом великом содружестве (штат Вирджиния – ред). Позор вам».
«События и риторика последних 24 часов в Шарлотсвилле являются неприемлемыми и должны прекратиться. Свобода слова – это не свобода насилия», – написал он в Твиттере.
По его словам, после столкновений он провел телефонный разговор с Трампом и дважды заявил президенту, что «мы должны прекратить эти ненавистнические речи, эту риторику». Он сказал, что призвал Трампа «выступить решительнее» против действий белых националистов.
В агрессивных действиях в субботу участвовали сотни людей с обеих сторон, которые вступали в потасовки и бросали друг в друга бутылки и другие предметы. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разделить участников столкновений, но критики считают, что стражи порядка действовали недостаточно решительно, чтобы предотвратить эскалацию насилия.
Шарлотсвилл – в центре протестов белых националистов
Накануне столкновений, вечером в пятницу, белые националисты устроили факельное шествие на кампусе Университета Вирджинии и собрались у памятника генералу Роберту Ли, возглавлявшему армию конфедератов во время Гражданской войны в США.
В апреле жители Шарлотсвилла проголосовали за снос статуи генерала Ли, поддержав инициативу по сносу памятников лидерам армии конфедератов, к которой присоединились несколько десятков городов в США. После этого Шарлотсвилл оказался в центре протестов белых националистов
Один из участников субботней акции протеста, отказавшийся назвать свое имя, заявил «Голосу Америки»: «Мы хотим сохранить монумент, потому, что считаем его важным символом нашего наследия и нашей истории. Это имеет большое значение для белых людей... в том, что касается сохранения нашего наследия, белой расы и наших белых героев. Роберт Ли – один из таких героев».
Одна из участниц контрдемонстрации Кэйси Ландрум заявила «Голосу Америки», что приняла участие в акции из-за появления в городе «белых нацистов».
«Я здесь потому, что белые нацисты, сторонники превосходства белой расы, нацисты – называйте их как угодно, разницы нет, представляют собой все самое плохое, что есть в этой стране, – сказала она. – Если мы не объединимся против них, они продолжат борьбу против всех нас».
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