Советник Трампа Макмастер назвал атаку белых националистов в Вирджинии терроризмом

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что насильственные столкновения, произошедшие во время акции сторонников превосходства белой расы в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, «подходят под определение терроризма».

32-летняя Хизер Хейер погибла, когда в группу участников контрдемонстрации в субботу врезался автомобиль. В интервью телекомпании ABC News Макмастер назвал инцидент «преступлением, которое, возможно, было мотивировано ненавистью и нетерпимостью».

Еще 19 человек получили ранения. Кроме того, двое полицейских, наблюдавших за беспорядками с воздуха, погибли в результате крушения вертолета.

Президент Трамп оказался под градом критики за то, что он не осудил ультраправых достаточно адресно и резко. В воскресенье Белый дом выступил в защиту реакции президента на события в Вирджинии.

В заявлении Белого дома, распространенном в воскресенье, говорится, что президент «осуждает все формы насилия, нетерпимости и ненависти, и это, разумеется, включает сторонников превосходства белой расы, Ку-клукс-клан, неонацистов и все экстремистские группировки».

«Он призвал к национальному единству и объединению всех американцев», – отмечается в заявлении.

Примечательно, что заявление не содержит подписи. Обычно такие заявления подписываются пресс-секретарем или другим сотрудником Белого дома.

Вице-президент Майк Пенс выступил в защиту Трампа во время визита в Колумбию в воскресенье, заявив, что президент «недвусмысленно осудил нетерпимость».

«Мы не будем мириться с неонацистами, сторонниками превосходства белой расы и Ку-клукс-кланом», – добавил Пенс.

Министерство юстиции начало расследование возможных нарушений гражданских прав во время событий в Шарлотсвилле – университетском городке в 160 километрах к юго-западу от Вашингтона. Здесь во время акции «Объединим правых» произошли столкновения белых националистов, многие из которых являются сторонниками президента Трампа, с участниками контрдемонстрации.

Пресс-конференция организаторов акции сорвана

Организатор акции, известный белый националист Джейсон Кесслер, в воскресенье обвинил власти Шарлотсвилла в неспособности предотвратить насилие, но осудил его. Но в тот самый момент, когда он говорил, что городские власти «нарушили» право белых националистов на свободу слова, отменив официальный митинг, его окружили сотни кричащих участников контрдемонстрации.

Некоторые люди скандировали лозунги и устраивали шум с помощью барабанов и других инструментов. После того, как женщина повалила его на землю, Кесслер позвал полицию на помощь. В конце концов полицейские его увели. Никаких арестов произведено не было.

В воскресенье на улицах Шарлотсвилла было спокойно. Мэр города Майк Сигнер заявил телекомпании NBC, что убийство Хейер было «терактом, в котором автомобиль использовался в качестве оружия».

Водитель машины Джеймс Алекс Филдс-младший из Огайо был арестован. Ему предъявлены обвинения в убийстве и других преступлениях.

Губернатор Вирджинии Терри Маколифф побывал в двух церквях Шарлотсвилла, где говорил о насилии. Днем ранее он заявил белым националистам, многие из которых приехали для участия в акции из других штатов, что в Вирджинии им не рады, и призвал их уехать. В субботу он объявил чрезвычайное положение после стычек белых националистов, протестовавших против сноса памятника генералу конфедератов, с участниками контрдемонстрации. Участники обеих акций были вооружены щитами.

«Я хочу сказать белым шовинистам и нацистам, прибывшим в Шарлоттсвилль: убирайтесь домой. Вам здесь нет места, – заявил губернатор во время пресс-конференции. – Вам не рады в этом великом содружестве (штат Вирджиния – ред). Позор вам».

«События и риторика последних 24 часов в Шарлотсвилле являются неприемлемыми и должны прекратиться. Свобода слова – это не свобода насилия», – написал он в Твиттере.

По его словам, после столкновений он провел телефонный разговор с Трампом и дважды заявил президенту, что «мы должны прекратить эти ненавистнические речи, эту риторику». Он сказал, что призвал Трампа «выступить решительнее» против действий белых националистов.

В агрессивных действиях в субботу участвовали сотни людей с обеих сторон, которые вступали в потасовки и бросали друг в друга бутылки и другие предметы. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разделить участников столкновений, но критики считают, что стражи порядка действовали недостаточно решительно, чтобы предотвратить эскалацию насилия.

Шарлотсвилл – в центре протестов белых националистов

Накануне столкновений, вечером в пятницу, белые националисты устроили факельное шествие на кампусе Университета Вирджинии и собрались у памятника генералу Роберту Ли, возглавлявшему армию конфедератов во время Гражданской войны в США.

В апреле жители Шарлотсвилла проголосовали за снос статуи генерала Ли, поддержав инициативу по сносу памятников лидерам армии конфедератов, к которой присоединились несколько десятков городов в США. После этого Шарлотсвилл оказался в центре протестов белых националистов

Один из участников субботней акции протеста, отказавшийся назвать свое имя, заявил «Голосу Америки»: «Мы хотим сохранить монумент, потому, что считаем его важным символом нашего наследия и нашей истории. Это имеет большое значение для белых людей... в том, что касается сохранения нашего наследия, белой расы и наших белых героев. Роберт Ли – один из таких героев».

Одна из участниц контрдемонстрации Кэйси Ландрум заявила «Голосу Америки», что приняла участие в акции из-за появления в городе «белых нацистов».

«Я здесь потому, что белые нацисты, сторонники превосходства белой расы, нацисты – называйте их как угодно, разницы нет, представляют собой все самое плохое, что есть в этой стране, – сказала она. – Если мы не объединимся против них, они продолжат борьбу против всех нас».