Трамп изложил условия для одобрения закона о судьбе «мечтателей»

ВАШИНГТОН – Администрация Трампа в воскресенье обнародовала список жестких приоритетов в сфере иммиграции, который может подорвать усилия по защите от депортации сотен тысяч молодых иммигрантов, многие из которых были привезены в США незаконно в детском возрасте.

Требования включают радикальный пересмотр системы выдачи видов на жительство (грин-карт), принятие на работу 10 тысяч дополнительных сотрудников иммиграционной службы и строительство обещанной президентом Дональдом Трампом стены на южной границе страны. Демократы открыто заявляют, что не будут обсуждать многие пункты списка.

Но представители администрации Трампа говорят, что президент будет настаивать на их одобрении в обмен на поддержку законопроекта о продлении Программы отложенного действия для прибывших в США детей.

«Эти приоритеты имеют существенное значение для снижения правовых и экономических последствий предоставления каких-либо уступок или статуса участникам Программы отложенного действия, – заявил журналистам директор Белого дома по законодательным вопросам Марк Шорт. – Мы просим, чтобы эти реформы были включены в любое законодательство, касающиеся статуса участников программы».

Программа, введенная при президенте Бараке Обаме, защитила сотни тысяч молодых людей от депортации и позволила им легально продолжать работу в США. В сентябре Трамп объявил о постепенном сворачивании программы, но дал Конгрессу шесть месяцев на выработку законодательного решения по исправлению ситуации.

Администрация, в частности, требует, чтобы получать грин-карты на основе родственных связей могли только супруги и несовершеннолетние дети американских граждан и обладателей вида на жительство. Кроме того, она настаивает на создании иммиграционной системы, основанной на баллах.

Белый дом также заявил, что хочет увеличить сборы на пограничных переходах, упростить депортацию членов банд и несопровождаемых детей, и пересмотреть систему предоставления убежища. Кроме того, он требует новых мер по борьбе с «городами-убежищами», которые не делятся информацией с федеральными иммиграционными властями.

Демократы: требования выходят за рамки разумного

Демократы решительно выступают против многих требований, изложенных в списке администрации.

В совместном заявлении лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси и ее коллега в Сенате Чак Шумер отметили, что требования «выходят далеко за рамки разумного» и «не являются попыткой поиска компромисса».

«Администрация не может серьезно говорить о компромиссе или помощи "мечтателям" (участникам Программы отложенного действия – ред.), если она начинает со списка, предающего анафеме "мечтателей", иммигрантское сообщество и значительное большинство американцев», – написали они.

«Если президент серьезно настроен защитить "мечтателей", то его аппарат не предпринял добросовестных усилий для этого», – добавили они.

Конгрессмен-демократ Хоакин Кастро обвинил администрацию в попытках «использовать "мечтателей" в качестве рычага воздействия на переговорах для достижения целей администрации по депортациям и задержаниям».

«Конгресс должен отвергнуть этот извращенный список политических пожеланий, направленный против иммигрантов, – сказал он. – Иммигранты – это люди. Мы должны вырабатывать политику, в рамках которой с ними будут обращаться, как с людьми».

Представитель спикера Палаты представителей Пола Райана Даг Андерс заявил, что рабочая группа палаты по иммиграции рассмотрит список и проведет консультации с республиканскими законодателями и администрацией.