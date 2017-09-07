Трамп высоко оценил свой разговор с Си Цзиньпином по северокорейской проблеме

Китай заявил л поддержке дальнейших мер, которые ООН примет по отношению к Северной Корее в ответ на последнее ядерное испытание, проведенное Пхеньяном.

«В связи с новым развитием событий на Корейском полуострове Совет Безопасности ООН должен реагировать и дальше, принимая необходимые меры», – заявил министр иностранных дел КНР Ван И на состоявшейся в Пекине пресс-конференции.

Вместе с тем Ван И подчеркнул, что «санкции и давление должны сопровождаться «диалогом и переговорами с Пхеньяном. Напомним, что Китай – крупнейший дипломатический и экономический союзник Северной Кореи, утверждающий, что ужесточение санкций против Пхеньяна – не лучший способ смягчить напряженность на Корейском полуострове.

Напомним, что в среду президент США Дональд Трамп, которому был задан вопрос о том, одобрит ли он военную акцию против Северной Кореи, сказал в ответ: «Посмотрим, как будут развиваться события». Одновременно он подчеркнул, что «это» (военное решение) – не является предпочтительным вариантом. Об этом Трамп заявил вскоре после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

В ответ на вопрос «Голоса Америки» о содержании беседы с китайским лидером по северокорейской проблеме, Трамп отметил: «Президент Си хотел бы что-то сделать по (проблеме) Северной Кореи, но неясно, сумеет ли он сделать это».

Беседу с главой КНР Трамп охарактеризовал как «очень откровенную и очень впечатляющую».