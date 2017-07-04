Трамп встретится с Меркель перед началом саммита «Большой двадцатки»

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп, как ожидается, встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель перед началом работы саммита лидеров крупнейших экономик мира, которая пройдет на этой неделе в Гамбурге.

Пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт сообщил, что лидеры двух стран встретятся накануне саммита «Большой двадцатки», вероятно, вечером в четверг.

Трамп написал в Твиттере, что он поговорит по телефону с Меркель, а также проведет отдельные телефонные разговоры с двумя другими европейскими лидерами – президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

Позднее Белый дом опубликовал сообщения о разговорах с Меркель и Джентилони.

Меркель и Трамп обсудили проблемы климата, поддержки женщин-предпринимателей и торговли, включая глобальный избыток мощностей в сталелитейной отрасли, говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Трамп выразил готовность помочь Меркель провести успешный саммит «Большой двадцатки».

В беседе с Джентилони американский лидер вновь выразил признательность итальянскому премьер-министру за его усилия по проведению успешного саммита «Большой семерки» в мае, сообщил Белый дом.

Трамп также поблагодарил Джентилони за усилия Италии по урегулированию кризиса с мигрантами из Ливии.

Позднее в понедельник Меркель в беседе с журналистами выразила надежду, что лидеры «двадцатки» в целом согласятся с необходимостью продолжения борьбы с глобальным терроризмом, но предположила, что у них возникнут разногласия по другим вопросам.

«Не думаю, что, в конце концов, у нас будет единая позиция по всем вопросам, но было бы благоразумно и честно поговорить друг с другом по всем вопросам международной дипломатии», – заявила она на пресс-конференции в Берлине.

Канцлер Германии отметила, что Трамп расходится во мнении с другими мировыми лидерами по некоторым вопросам, особенно в том, что касается выхода США из Парижского международного соглашения по климату, заключенного в 2015 году и направленного на сокращение выбросов парниковых газов.

«Мы знаем о некоторых позициях, которые занимает американское правительство, и я не ожидаю, что от этих позиций откажутся в результате двухдневной поездки в Гамбург», – сказала Меркель.

Помимо двусторонних встреч с лидерами Китая и Японии у Трампа запланированы встречи в Гамбурге с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и президентом России Владимиром Путиным.