«Сделано в Америке» – но кем?

Компании, владельцем которых является президент Дональд Трамп, официально обратились в Министерство труда США с заявкой, необходимой для получения рабочих виз для 70 иностранных работников.

Это известие совпало по времени с объявленной Белым домом неделей «Сделано в Америке». Цель этой акции — призвать американские компании нанимать американских работников. Как известно, это лозунг занимал центральное место во время предвыборной кампании Трампа.

Президентский клуб Мар-а-Лаго и близлежащий гольф-клуб в южной Флориде стремятся привлечь работников по визовой программе H-2B, что позволяет компаниям нанимать временных рабочих, не связанных с сельскохозяйственным производством, когда нет возможности взять американцев на эти вакансии. Речь идет о временной занятости на активный сезонный период работы клубов с октября по май.

Мар-а-Лаго собирается нанять 70 поваров, официантов и домработниц, в то время как гольф-клуб планирует взять на временную работу 6 поваров.

Министерство труда сертифицирует компании, которые подают заявки на получение рабочих виз, выдаваемых Министерством национальной безопасности.

Ранее на этой неделе президент Трамп объявил об однократном расширении визовой программы H-2B, увеличив количество рабочих виз с 66 до 81 тысячи.