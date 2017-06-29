Макмастер: Трамп и Путин встретятся на полях саммита G-20

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии, заявил в четверг советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Ранее в четверг с заявлением о встрече двух президентов на полях саммита выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.