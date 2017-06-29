Макмастер: Трамп и Путин встретятся на полях саммита G-20

Встреча лидеров «Большой двадцатки» открывается в Гамбурге 7 июля
Президент США Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии, заявил в четверг советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.
Ранее в четверг с заявлением о встрече двух президентов на полях саммита выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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