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Дональд Трамп решит во вторник судьбу молодых нелегалов из «поколения мечты»

Спикер Палаты представителей призвал президента сохранить программу Обамы по защите этой категории незаконных иммигрантов

Президент США Дональд Трамп во вторник, сразу после отмечаемого в первый понедельник сентября Дня труда, объявит о перспективах своей политики в отношении детей незаконных иммигрантов. Речь идет о судьбе так называемого «поколении мечты» (Dreamers), нелегалах, которые оказались на территории Соединенных Штатов еще детьми.

«Мы собираемся сделать это заявление во вторник на следующей неделе», - заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время брифинга в Белом доме.

В этот же день спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан призвал президента Трампа не отменять программу эпохи Обамы, которая защищает детей иммигрантов, незаконно въехавших в Соединенные Штаты.

Данная федеральная программа сегодня дает возможность тысячам молодых людей получать отсрочку от депортации и легально работать в стране.

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