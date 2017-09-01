Дональд Трамп решит во вторник судьбу молодых нелегалов из «поколения мечты»

Президент США Дональд Трамп во вторник, сразу после отмечаемого в первый понедельник сентября Дня труда, объявит о перспективах своей политики в отношении детей незаконных иммигрантов. Речь идет о судьбе так называемого «поколении мечты» (Dreamers), нелегалах, которые оказались на территории Соединенных Штатов еще детьми.

«Мы собираемся сделать это заявление во вторник на следующей неделе», - заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время брифинга в Белом доме.

В этот же день спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан призвал президента Трампа не отменять программу эпохи Обамы, которая защищает детей иммигрантов, незаконно въехавших в Соединенные Штаты.

Данная федеральная программа сегодня дает возможность тысячам молодых людей получать отсрочку от депортации и легально работать в стране.